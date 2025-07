(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và tiếp xúc cử tri tại tỉnh Điện Biên, hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, ngày 5/7/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, cùng Đoàn công tác Bộ Tài chính đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên.

Tham gia cùng đoàn còn có Đại biểu Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; các Đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Điện Biên; ông Mùa A Vảng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên.

Tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thuộc Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (Mường Phăng, Điện Biên), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tên tuổi, tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh của chiến dịch, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại và người học trò ưu tú, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đóng góp, hy sinh của Đại tướng và các anh hùng, liệt sĩ sẽ mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc ta, quân đội ta như một bản trường ca bất diệt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác cũng đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Nghĩa trang Liệt sỹ Him Lam, Nghĩa trang Liệt sỹ đồi Độc Lập, Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao. Trước hy sinh to lớn của các liệt sĩ, Bộ trưởng và Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sỹ - những người chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh thân mình để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cho đất nước ta được "nở hoa độc lập, kết quả tự do".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các thành viên trong đoàn dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi bằng vàng, bản hùng ca bất diệt của lịch sử dân tộc, với "56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", tất cả đề tạo nên "Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng".

Để làm nên chiến thắng vĩ đại ấy, hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập, tự do của đất nước, cho chiến dịch đến ngày toàn thắng. "Máu đào của các liệt sỹ đã nhuộm thắm lá cờ cách mạng. Sự hy sinh của các liệt sỹ đã cho đất nước ta, nở hoa độc lập, kết quả tự do".

"Thân ngã xuống, thành đất đai Tổ quốc

Hồn bay lên, hóa linh khí Quốc gia!"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác đã dâng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương, tri ân những người con ưu tú của dân tộc, đã làm rạng danh non sông, đất nước, để cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước truyền thống cha anh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, phồn vinh và thịnh vượng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đồi Độc Lập.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng và đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, nguyện sống, học tập, công tác, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.