Kho bạc Nhà nước triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cho mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 226/NQ-CP với những mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cụ thể, Kho bạc Nhà nước đang vào cuộc quyết liệt, giữ vai trò là “mắt xích” quan trọng của Bộ Tài chính trong điều hành chính sách tài khóa.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP, thay thế Nghị quyết 25/NQ-CP, nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Nghị quyết đặt mục tiêu GDP năm 2025 tăng 8,3 – 8,5%, tiến tới đạt trên 10% vào năm 2026.

Công chức Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đang thực hiện đối soát số liệu chi ngân sách. Ảnh: H.T

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đồng thời hoàn thành ít nhất 100.000 căn hộ nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa và tiền tệ cũng được điều hành linh hoạt, với mục tiêu thu ngân sách tăng tối thiểu 25% so với dự toán…

Với quyết tâm cao, KBNN đang chứng minh vai trò không thể thiếu trong việc thực hiện Nghị quyết 226/NQ-CP, góp phần giữ vững dòng chảy tài chính công, bảo đảm nguồn lực cho nền kinh tế bứt phá trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trước yêu cầu này, với vai trò là cơ quan kiểm soát nguồn vốn ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, ở lĩnh vực thu, KBNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và hệ thống ngân hàng thương mại để đẩy mạnh thu nộp điện tử, hạch toán kịp thời, chính xác. Điều này không chỉ bảo đảm nguồn lực cho ngân sách mà còn cung cấp số liệu tài chính cập nhật, phục vụ công tác điều hành kinh tế vĩ mô.

Ở lĩnh vực chi, đặc biệt là đầu tư công, KBNN giữ vai trò “người gác cổng” tài chính. Theo đó, KBNN đang bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Bên cạnh đó, KBNN đã triển khai kịp thời các kế hoạch huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, KBNN đang xây dựng “Kho bạc số”, nâng cấp TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) để hình thành Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS). Đây là nền tảng giúp tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giảm giao dịch thủ công, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong quá trình hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, KBNN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong xử lý tài khoản tiền gửi, cơ chế chi ngân sách và vận hành hệ thống TABMIS. KBNN khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và đưa ra giải pháp kịp thời để hỗ trợ các đơn vị địa phương.

