(TBTCO) - GO! Hưng Yên kết nối cung cầu với hơn 60 doanh nghiệp, nhà cung cấp tiềm năng tỉnh Hưng Yên nhằm tăng cường nguồn cung hàng hóa, chuẩn bị khai trương GO! Hưng Yên.

Ngày 15/4, tại TP. Hưng Yên diễn ra Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu TP. Hưng Yên, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND TP. Hưng Yên) phối hợp với tập đoàn Central Retail Việt Nam, siêu thị GO! Hưng Yên tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hưng Yên.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), chủ thể OCOP, hộ kinh doanh, làng nghề… đến từ các huyện, thị xã, TP. Hưng Yên tham dự. Tại sự kiện, các đơn vị cung ứng hàng hóa của tỉnh Hưng Yên đã có dịp tìm hiểu về hệ thống phân phối của Central Retail trên toàn quốc; tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục, quy trình thu mua hàng hóa của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm vào siêu thị GO! Hưng Yên.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã tham gia kết nối trực tiếp và được các cán bộ thu mua của Central Retail Việt Nam chia sẻ thông tin, cập nhật xu hướng tiêu dùng ở kênh bán lẻ hiện đại, từ đó doanh nghiệp sẽ điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

2 sản phẩm mật ong hoa nhãn, hay long nhãn của tỉnh Hưng Yên có nhiều cơ hội được bày bán trong kênh bán lẻ hiện đại của Central Retail Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “ Thực hiện cam kết của Central Retail Việt Nam trên hành trình triển khai chiến lược “Better for Vietnam” – tốt hơn cho Việt Nam, cũng như chuẩn bị nguồn cung ứng hàng hóa để chuẩn bị cho khai trương GO! Hưng Yên, chúng tôi đã cử đội ngũ thu mua nhiều kinh nghiệm đến từ ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và hàng tươi sống (Fresh) để kết nối cung cầu đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng, sau sự kiện, sẽ có nhiều hàng hóa của tỉnh Hưng Yên được đưa vào cung cấp cho siêu thị GO! Hưng Yên, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân Hưng Yên và vùng lân cận”.