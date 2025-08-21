TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng và tăng cường kiểm soát hàng giả

(TBTCO) - Để thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GRDP, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, từ khuyến mại sâu đến bán hàng lưu động và tăng cường kiểm soát thị trường.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1,07 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 554.749 tỷ đồng, tăng 14,8%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Kết quả tích cực này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiêu dùng nội địa, nhưng để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng GRDP, TP. Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng một cách quyết liệt và hiệu quả hơn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm đạt 1,07 triệu tỷ đồng. Ảnh: Lạc Nguyên

Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã đề ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025. Đầu tiên, chương trình Khuyến mại tập trung Shopping Season sẽ tiếp tục được triển khai đến hết ngày 15/9, với đợt 2 từ 15/11 đến 31/12. Các doanh nghiệp được phép áp dụng mức giảm giá sâu hơn quy định thông thường, khuyến khích người dân chi tiêu mạnh mẽ hơn.

Thứ hai, chuỗi sự kiện Khuyến mại hàng hiệu - Citysale được tổ chức liên tục tại các trung tâm thương mại lớn như Parc Mall (14/8 - 24/8), Ga Metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity (28/8 - 7/9). Với sự tham gia của 500 nhãn hàng uy tín, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế, chương trình kỳ vọng thu hút lượng khách tăng 30% - 50%.

Thứ ba, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” được triển khai để đảm bảo chất lượng hàng hóa, kết hợp với các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Chi cục Quản lý Thị trường TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt tại các điểm khuyến mại và sàn thương mại điện tử. Các doanh nghiệp tham gia cũng cam kết tuân thủ quy định về chất lượng, công khai minh bạch thông tin sản phẩm, xuất xứ và chính sách đổi trả để tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Thứ tư, chương trình bán hàng lưu động hướng đến công nhân và người lao động tại các khu lưu trú, xí nghiệp được tổ chức với sự đồng hành của các nhãn hàng uy tín và tổ chức tín dụng. Các mặt hàng thiết yếu được giảm giá sâu, kết hợp chiết khấu và hỗ trợ tín dụng tiêu dùng. Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu sự tham gia của HDBank và Vikki Digital Bank, mang đến nhiều ưu đãi không tiền mặt và giải pháp tín dụng thiết thực.

Bên cạnh đó, các chương trình bán hàng lưu động kết hợp bình ổn thị trường được Sở Công thương phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tại khu công nghiệp, khu chế xuất và khu dân cư xa trung tâm. Các chương trình này không chỉ cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi mà còn được triển khai trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận. Các hình thức khuyến mại như giảm giá, tặng quà, voucher và combo sản phẩm được áp dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu.

Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh trên mạng xã hội với sự tham gia của hàng trăm KOL, KOC và người nổi tiếng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Các chương trình này không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần ổn định giá cả, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn kinh tế và thể hiện vai trò điều tiết thị trường của TP. Hồ Chí Minh./.