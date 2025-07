Thuế tỉnh Tây Ninh có 10 thuế cơ sở

(TBTCO) - Ông Nguyễn Nam Bình được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh, 5 Phó Thuế bao gồm: Bà Trần Thị Thu Vân, ông Nguyễn Thanh Sang, ông Trần Chí Cường, ông Nguyễn Tấn Lợi, bà Nguyễn Thị Sang. Thuế tỉnh Tây Ninh mới có 10 thuế cơ sở để quản lý địa bàn.

Ông Nguyễn Nam Bình làm Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh

Theo đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Bình làm Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh (trước đó, ông Nguyễn Nam Bình làm Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực II).

Ngoài ra, các Phó Cục trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh bao gồm: Bà Trần Thị Thu Vân (trước đó, bà Trần Thị Thu Vân là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XVII); ông Nguyễn Thanh Sang (trước đó, ông Nguyễn Thanh Sang là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XVII); ông Trần Chí Cường (trước đó, ông Trần Chí Cường là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XVII); ông Nguyễn Tấn Lợi (trước đó, ông Nguyễn Tấn Lợi là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XVI); bà Nguyễn Thị Sang (trước đó, bà Nguyễn Thị Sang là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XVI).

Kèm theo quyết định trên, Cục Thuế cũng đã công bố quyết định về trụ sở, địa bàn quản lý thuế của 10 thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Tây Ninh. Cụ thể:

Thuế cơ sở 1, có trụ sở tại Phường Long An, quản lý các địa bàn: Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, xã Tầm Vu, xã Thuận Mỹ, xã An Lục Long, xã Vĩnh Công, xã Tân Trụ, xã Vàm Cỏ, xã Nhựt Tảo.

Thuế cơ sở 2 có trụ sở đặt tại xã Thủ Thừa, quản lý các địa bàn: Xã Bến Lức, xã Thạnh Lợi, xã Binh Đức, xã Lương Hòa, xã Mỹ Yên, xã Thủ Thừa, xã Mỹ An, xã Mỹ Thạnh, xã Tân Long.

Thuế cơ sở 3 có trụ sở đặt tại xã Cần Giuộc, quản lý các địa bàn: Xã Cần Giuộc, xã Phước Lý, xã Mỹ Lộc, xã Phước Vĩnh Tây, xã Tân Tập, xã Cần Đước, xã Long Cang, xã Rạch Kiến, xã Mỹ Lệ, xã Tân Lân, xã Long Hựu.

Thuế cơ sở 4 có trụ sở đặt tại xã Hậu Nghĩa, quản lý các địa bàn: Xã Đức Hòa, xã An Ninh, xã Hiệp Hòa, xã Hậu Nghĩa, xã Hòa Khánh, xã Đức Lập, xã Mỹ Hạnh, xã Đức Huệ, xã Mỹ Quý, xã Đông Thành.

Thuế cơ sở 5 có trụ sở đặt tại xã Tân Thạnh, quản lý các địa bàn: Xã Tân Thạnh, xã Hậu Thạnh, xã Nhơn Hòa Lập, xã Nhơn Ninh, xã Thạnh Hóa, xã Binh Thành, xã Thạnh Phước, xã Tân Tây, xã Mộc Hóa, xã Binh Hòa.

Thuế cơ sở 6 có trụ sở đặt tại phường Kiến Tường, quản lý các địa bàn: Phường Kiến Tường, xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Vĩnh Hưng, xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng, xã Tân Hưng, xã Hưng Điền, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Châu.

Thuế cơ sở 7 có trụ sở đặt tại phường Gò Dầu, quản lý các địa bàn: Phường Gò Dầu, xã Thạnh Đức, xã Phước Thạnh, phường Trảng Bàng, phường An Tịnh, phường Gia Lộc, xã Hưng Thuận, xã Phước Chi, xã Bến Cầu, xã Long Thuận, xã Long Chữ.

Thuế cơ sở 8 có trụ sở đặt tại phường Tân Ninh, quản lý các địa bàn: Phường Long Hoa, phường Hòa Thảnh, phường Thanh Điền, phường Ninh Thạnh, xã Dương Minh Châu, xã Cầu Khởi, xã Lộc Ninh, xã Truông Mít.

Thuế cơ sở 9 có trụ sở đặt tại Phường Long Hoa, quản lý các địa bàn: Phường Long Hoa, phường Hòa Thành, phường Thanh Điền, phường Ninh Thạnh, xã Dương Minh Châu, xã Cầu Khởi, xã Lộc Ninh, xã Truông Mít.