(TBTCO) - Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 2 kg ma tuý tại cửa khẩu Mộc Bài.

Cụ thể, ngày 6/6/2025, tại luồng nhập cảnh Trạm liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Công an tỉnh Tây Ninh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu (Đội 4) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực XVI phát hiện bên trong ba lô màu trắng-xám của ông Nguyễn Hoàng Giang (thường trú tại xã Đa Phước, quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) có nghi vấn.

Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện ma tuý. Ảnh: CHQ

Kiểm tra bên trong balo phát hiện 02 túi nylon có chứa chất rắn màu trắng, bột màu trắng, viên nén màu xanh nghi là chất ma túy. Đối tượng đã thừa nhận các chất rắn màu trắng, bột màu trắng, viên nén màu xanh là ma túy nên tiến hành thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tang vật gần 2 kg ma tuý. Ảnh: CHQ

Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra nhanh các chất rắn màu trắng, bột màu trắng, viên nén màu xanh thì dương tính với ma túy (MDMA, Katemin), tổng trọng lượng khoảng 1,93 kg.

Hiện nay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.