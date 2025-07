Hải quan thông quan cho hàng hoá tăng 2 con số, thu ngân sách đạt 222.749 tỷ đồng

Cục Hải quan cho biết thêm, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 6/2025 đạt 38.688 tỷ đồng, giảm 6,3% so với tháng 05/2025, do kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, luỹ kế số thu ngân sách nhà nước 6 tháng/2025 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 222.749 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán được giao, tăng 10,3% (tương ứng tăng 20.874 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.