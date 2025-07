Quảng Ninh tăng tốc vươn lên trở thành trung tâm dịch vụ liên vùng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng 11,03% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 18,1% so cùng kỳ. Cũng từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã đón trên 12 triệu lượt khách du lịch, tăng 16% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch ước tính 29.140 tỷ đồng, tăng 31%.