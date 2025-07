(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XVII thu ngân sách đạt 2.266 tỷ đồng, đạt 49,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Hải quan khu vực XVII cho biết, trong bối cảnh sắp xếp hoạt động theo mô hình mới theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đảm bảo thông quan hàng hóa không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cán bộ Hải quan khu vực XVII thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Cụ thể, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hơn 2.078 doanh nghiệp, tăng 8,7% so với cùng kỳ, kim ngạch hàng hóa đạt 11,10 tỷ USD, tăng 13%.

Số thu ngân sách đạt 2.266 tỷ đồng, đạt 49,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 41,2% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Theo Hải quan khu vực XVII, nguyên nhân số thu nộp ngân sách nhà nước tăng do các giải pháp tạo thuận lợi, đơn giản thủ tục hành chính của cơ quan hải quan phát huy hiệu quả, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có cải thiện hơn so với tháng trước, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiều hơn; doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu để sản xuất tăng.