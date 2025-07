(TBTCO) - Tổng Bí thư nhấn mạnh, thống nhất nhận thức về yêu cầu cao bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trách nhiệm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ toàn quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), sáng 28/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và gặp mặt cán bộ chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ khối an ninh, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ...

Tại buổi gặp mặt, báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh chính trị nội bộ đã không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, đối sách; đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, hiệp đồng tác chiến với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ triển khai chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Cục đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối sự lãnh đạo, uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh, xử lý tin giả, tin sai sự thật. Lực lượng an ninh chính trị nội bộ triển khai bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm tuyệt đối an ninh quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có hoạt động phức tạp liên quan an ninh chính trị nội bộ.Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục An ninh chính trị nội bộ và lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, để triển khai được nhiều chủ trương lớn trong thời gian qua, sự đoàn kết trong Đảng, sự vững mạnh của nội bộ là yếu tố then chốt nhất, có đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và đóng góp của lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Tổng Bí thư lưu ý, tình hình thế giới, khu vực đang chuyển động rất nhanh, khó dự báo. Trong nước, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các chủ trương chiến lược với rất nhiều vấn đề mới, đột phá, chưa từng có tiền lệ, một mặt tạo ra những cú huých mới cho phát triển, mặt khác các loại đối tượng sẽ triệt để lợi dụng để chống Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta chưa bao giờ mất cảnh giác về âm mưu của các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho thấy, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự vững mạnh của nội bộ có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thống nhất nhận thức về yêu cầu cao bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trách nhiệm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ toàn quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bảo vệ Đảng trong giai đoạn hiện nay không chỉ là bảo vệ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, nền tảng tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, xử lý các tình huống khủng hoảng, tình huống khẩn cấp quốc gia; bảo vệ thành quả cách mạng, đẩy lùi các nguy cơ, bảo vệ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển.

Bảo vệ Đảng trong giai đoạn hiện nay còn là bảo đảm xây dựng, hoàn thiện, thực thi hiệu quả Hiến pháp, pháp luật; thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng; vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, tạo không gian và động lực mới cho phát triển, thực hiện bằng được hai mục tiêu 100 năm của đất nước: Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo và bảo vệ nguồn lãnh đạo chất lượng cao, bảo vệ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ chiến lược ở các cấp, đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an). Ảnh: Thống Nhất

Từ nhận thức về bảo vệ Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư yêu cầu, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức, hướng triển khai bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, ngoài những vấn đề bảo vệ an ninh chính trị nội bộ có tính truyền thống, phải mở rộng công tác nắm tình hình, bảo vệ việc triển khai các chủ trương chiến lược mới của Đảng, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, khó khăn, những biểu hiện chia rẽ, mất đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phát hiện sớm, ngay từ những tổ chức cơ sở đảng, những dấu hiệu manh nha đều phải được nắm, đánh giá, kịp thời tổng hợp báo cáo với Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện những biểu hiện “lợi ích nhóm,” trục lợi, tác động thể chế, chính sách trong quá trình đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tổng Bí thư đề nghị, tập trung cao độ các công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ và gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; kịp thời định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, phát hiện, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chống những luận điệu thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất tư tưởng, hành động, ý chí trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy, ở mỗi bước ngoặt của cách mạng, khi tình hình thực tiễn diễn biến phức tạp, nếu không kịp thời phát hiện, định hướng tư tưởng thì tư tưởng của bộ phận không nhỏ có những biểu hiện tiêu cực, tình hình này sẽ càng nguy hiểm trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay.

Xác định y tế, giáo dục là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, thể hiện sự nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, mục tiêu cao nhất là chăm sóc nhân dân tốt hơn, sớm đào tạo cho được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới, xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư đề nghị tích cực triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm các chủ trương của Đảng trong các lĩnh vực này được thực hiện hiệu quả, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong tình hình mới.

Nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong thời gian tới rất nặng nề, Tổng Bí thư tin tưởng phát huy truyền thống vẻ vang, với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó./.