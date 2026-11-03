Thời sự

Thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính

Hà Phương

Hà Phương

22:12 | 03/11/2026
(TBTCO) - Phạm vi đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương gồm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.
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Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2026.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá, chấm điểm công tác cải cách TTHC của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương toàn diện, xuyên suốt từ quy định đến thực hiện TTHC, bảo đảm đánh giá thực chất, đầy đủ, chính xác mức độ cải cách TTHC theo thời gian thực dựa trên dữ liệu, phục vụ chỉ đạo, điều hành, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng thể chế, môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính
Kết quả đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định, phân loại cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp theo 5 mức độ: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu. Ảnh: Dũng Minh

Đề án phấn đấu 100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách TTHC được số hóa, thực hiện, theo dõi, đánh giá, giám sát trên môi trường điện tử. Ít nhất 80% dữ liệu để đánh giá, chấm điểm được thu thập tự động trên cơ sở kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các nền tảng, hệ thống thông tin khác.

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu và cập nhật theo thời gian thực hoặc theo tần suất cập nhật phù hợp với đặc tính của từng nguồn dữ liệu; công bố, công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Pháp luật quốc gia; kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phạm vi đánh giá gồm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công. Các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần và điểm số chi tiết của các chỉ số được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định số 2085/QĐ-TTg quy định, việc tổng hợp kết quả, đánh giá, chấm điểm cải cách TTHC của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đánh giá điểm số của các nhóm chỉ số mà bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đạt được.

Kết quả đánh giá được xác định, phân loại cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp theo 5 mức độ: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu.

Thông qua việc đánh giá, chấm điểm, hình thành cơ chế cảnh báo sớm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có kết quả thấp hoặc các “điểm nghẽn” hoặc các nhiệm vụ thực hiện chậm, muộn./.

Hà Phương
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thí điểm đánh giá chấm điểm cải cách thủ tục cải cách thủ tục hành chính Đề án thí điểm Quyết định số 2085/QĐ-TTg

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