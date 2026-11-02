"May đo" bảo hiểm nông nghiệp, thêm dư địa phát triển

Mở rộng chính sách hỗ trợ

Ngày 30/10, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Cần Thơ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 346/2026/NĐ-CP ngày 5/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp (Nghị định 346).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những điểm mới của Nghị định 346, đánh giá kết quả triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp thời gian qua, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đưa chính sách vào thực tiễn hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ người sản xuất chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và ổn định sản xuất.

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Băng

Ông An Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá, Nghị định có nhiều nội dung mới, cơ bản giải đáp được những vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn trước.

Trong số những điểm mới, ông Khanh nhấn mạnh việc mở rộng đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Nhắc lại Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, theo lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, đối tượng được hỗ trợ chủ yếu giới hạn ở một số loại như trâu, bò, cây lúa, tôm, gây nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

Với Nghị định 346, phạm vi được mở rộng sang cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực thuộc danh mục do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và cấp tỉnh công bố.

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng, chính sách mới cũng nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95%; các cá nhân và hộ gia đình khác tối đa 50%; tổ chức sản xuất nông nghiệp tối đa 30%. Việc nâng mức hỗ trợ sẽ tạo thuận lợi hơn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm nông nghiệp.

“Nguyên tắc của bảo hiểm là số đông bù số ít. Muốn làm được điều đó, phải có sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp”, ông Khanh nêu rõ.

Làm rõ thêm về sự cần thiết phải mở rộng chính sách hỗ trợ, ông Bùi Thanh Hải, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trước đây, đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp về cơ bản tập trung vào hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong khi mức hỗ trợ đối với các hộ gia đình thông thường và tổ chức sản xuất nông nghiệp vẫn chưa cao.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu mô hình tại một số quốc gia, ông Hải cho rằng, các hình thức hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên thế giới rất đa dạng, không chỉ dừng ở hỗ trợ phí bảo hiểm, mà còn bao gồm hỗ trợ công tác tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu, giám định tổn thất và tái bảo hiểm...

“Đây cũng là những nội dung sẽ tiếp tục được nghiên cứu để đưa ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới”, ông Hải cho biết.

Trao quyền cho địa phương, tạo động lực đổi mới sản phẩm bảo hiểm

Từ góc độ doanh nghiệp triển khai bảo hiểm nông nghiệp thời gian qua, ông Đỗ Hoàng Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho rằng, Nghị định mới có những thay đổi mang tính đột phá, tạo tiền đề để doanh nghiệp bảo hiểm phát triển sản phẩm mới, mở rộng bao phủ và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách.

Về phát triển sản phẩm, Bảo Việt cũng định hướng chuyển dần bảo hiểm lúa sang bồi thường theo thiệt hại thực tế, thí điểm bảo hiểm chỉ số thời tiết; mở rộng bảo hiểm vật nuôi từ trâu, bò sang lợn, gia cầm; phát triển bảo hiểm thủy sản cho tôm, cá tra cùng các đối tượng nuôi chủ lực khác.

Bên cạnh những thuận lợi từ chính sách mới, ông An Văn Khanh cũng bày tỏ băn khoăn về năng lực tổ chức thực hiện tại cấp xã, khi số lượng cán bộ còn hạn chế, song đang phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Do đó, cần có giải pháp hỗ trợ để chính sách được triển khai hiệu quả đến người dân.

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp thế hệ mới Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Ngô Việt Trung nêu rõ, các doanh nghiệp bảo hiểm cần chủ động rà soát, hoàn thiện các sản phẩm bảo hiểm đang triển khai và nghiên cứu, phát triển các sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới, phù hợp hơn với nhu cầu bảo vệ trước rủi ro thiên tai, dịch bệnh và khả năng tài chính, kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp.

Từ kinh nghiệm của một số quốc gia như Nhật Bản, ông Khanh cho rằng, cần phát huy hơn nữa vai trò của các hiệp hội bảo hiểm nông nghiệp trong công tác tập huấn, tuyên truyền và kết nối giữa người dân với các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã. Qua đó, đưa chính sách bảo hiểm nông nghiệp đi vào cuộc sống và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Để chính sách sớm được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn, ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh, cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, chủ động giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm theo thẩm quyền; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động nông dân tham gia bảo hiểm. Trên cơ sở tình hình thực tế, các địa phương xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, khác với trước đây, chính sách mới mang tính chất “may đo”, tùy đặc điểm, đặc thù của từng địa phương. Các địa phương cần ưu tiên tập trung vào sản phẩm nào thì hoàn toàn có thể tự quyết định và phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm đó, tính linh hoạt rất cao.