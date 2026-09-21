Doanh nghiệp

PVCFC mở rộng không gian phát triển, gia tăng giá trị bền vững

Thủy Anh

Thủy Anh

15:07 | 21/09/2026
(TBTCO) - Ngày 23/9/2026, Công ty cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã CK: DCM, sàn HOSE), đơn vị thành viên của Petrovietnam, dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, xem xét các nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển đến năm 2050, nguồn khí phục vụ Nhà máy Đạm Cà Mau, mở rộng ngành nghề kinh doanh và hoàn thiện mô hình quản trị.
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Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị PVCFC sẽ trình cổ đông xem xét định hướng phát triển Tổng Công ty đến năm 2050; sửa đổi, bổ sung số 12 Hợp đồng mua bán khí với việc bổ sung nguồn khí mới từ mỏ Nam Du - U Minh; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ và các quy chế quản trị, cùng nội dung kiện toàn Hội đồng Quản trị.

Các nội dung được trình tại ĐHĐCĐ lần này nằm trong quá trình PVCFC chuẩn bị các nền tảng cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo, từ định hướng chiến lược, nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất cốt lõi đến không gian kinh doanh và năng lực quản trị.

PVCFC mở rộng không gian phát triển, gia tăng giá trị bền vững
Sản phẩm chất lượng cao của PVCFC đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Mở rộng không gian phát triển đến năm 2050: Gia tăng giá trị bền vững

Định hướng phát triển PVCFC đến năm 2050 được xây dựng đồng hành với Chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), gắn liền với khát vọng vươn tầm khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, PVCFC tập trung khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh cốt lõi, đồng thời mạnh mẽ mở rộng không gian tăng trưởng nhằm tối ưu hóa giá trị mang lại cho cổ đông.

Định hướng chiến lược phát triển của PVCFC được định hình theo hai chiều:

Phát triển theo chiều sâu: Tối ưu hóa chuỗi giá trị phân bón hiện hữu, chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang bộ giải pháp nông nghiệp thông minh công nghệ cao và mở rộng sản xuất khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón trên nền tảng công nghệ hiện có của Nhà máy Đạm Cà Mau.

PVCFC mở rộng không gian phát triển, gia tăng giá trị bền vững
Ba trụ cột chiến lược của PVCFC: sản xuất - kinh doanh phân bón; khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch.

Phát triển theo chiều ngang: Mở rộng sang các lĩnh vực liền kề - tích hợp, tham gia kinh tế nông nghiệp một cách toàn diện, từ đầu vào, đến đầu ra để tạo ra giá trị, hỗ trợ nông dân; tập trung phát triển công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch, gồm tạo giống, vùng trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản, chế biến, xuất khẩu, logistics.

Theo đó, không gian tăng trưởng mới của PVCFC sẽ được dẫn dắt bởi 3 trụ cột chiến lược: sản xuất - kinh doanh phân bón; khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch PVCFC định hướng đến năm 2050 trở thành doanh nghiệp tích hợp nông nghiệp - công nghệ sinh học hàng đầu khu vực, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Bổ sung nguồn khí mới Nam Du - U Minh vào Hợp đồng mua bán khí

Một trong những nội dung trọng tâm được trình tại ĐHĐCĐ là sửa đổi, bổ sung số 12 Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau, trong đó bổ sung nguồn khí mới từ mỏ Nam Du - U Minh.

Khí thiên nhiên là nguyên liệu đầu vào quan trọng đối với hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau. Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Petrovietnam, PVCFC đã làm việc với PV GAS hoàn thiện điều khoản, điều kiện cung cấp nguồn khí Nam Du - U Minh cho Nhà máy Đạm Cà Mau để PV GAS hoàn thiện hợp đồng mua khí thượng nguồn với chủ mỏ Nam Du - U Minh và các đối tác liên quan để chuẩn bị các điều kiện khai thác, đưa nguồn khí này vào phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, Nam Du - U Minh được xác định là nguồn khí bổ sung quan trọng đối với PVCFC trong thời gian tới.

Do Nam Du - U Minh là nguồn khí mới, chưa nằm trong phạm vi các nguồn khí được quy định tại Hợp đồng mua bán khí và các phụ lục đã ký trước đây, việc ký kết Sửa đổi bổ sung số 12 là bước cần thiết để đưa nguồn khí này vào phạm vi hợp đồng cung cấp khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau.

Dự thảo Sửa đổi bổ sung số 12 cập nhật phạm vi hợp đồng từ “Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước” thành “Hợp đồng mua bán khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau”, đồng thời bổ sung Nam Du - U Minh vào các nguồn khí được xác định theo hợp đồng. Các điều khoản liên quan đến khối lượng khí giao nhận, thời gian cung cấp, giá khí, hóa đơn và thanh toán cũng được cập nhật tương ứng để hình thành cơ sở đầy đủ cho việc tiếp nhận nguồn khí mới.

Việc hoàn thiện Sửa đổi bổ sung số 12 cũng tạo cơ sở để các bên liên quan tiếp tục triển khai khai thác nguồn khí Nam Du - U Minh, hướng tới bảo đảm điều kiện nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất ổn định, lâu dài của Nhà máy Đạm Cà Mau.

PVCFC mở rộng không gian phát triển, gia tăng giá trị bền vững
PVCFC chủ động nguồn khí mới phục vụ hoạt động sản xuất ổn định, lâu dài của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Bổ sung ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển mới

Cùng với định hướng chiến lược, PVCFC dự kiến trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với các lĩnh vực Tổng Công ty đang chuẩn bị triển khai. Trong đó, PVCFC bổ sung nội dung khí công nghiệp vào ngành nghề kinh doanh để phục vụ dự án sản xuất, kinh doanh khí công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau; đồng thời bổ sung hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển logistics gắn với chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trong tương lai.

Các thay đổi này có sự liên kết với định hướng phát triển dài hạn của PVCFC, đặc biệt ở hai lĩnh vực khí công nghiệp - hóa chất và mở rộng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp.

Hoàn thiện nền tảng quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo

ĐHĐCĐ cũng dự kiến xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVCFC, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Theo tài liệu trình cổ đông, các điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty và từng bước tiệm cận các nguyên tắc, thông lệ quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực OECD.

ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/9/2026 vì vậy là bước quan trọng để PVCFC trình cổ đông xem xét một số nền tảng có tính dài hạn, từ định hướng phát triển, nguồn nguyên liệu cho sản xuất đến phạm vi kinh doanh và mô hình quản trị, tạo cơ sở cho Tổng Công ty triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Thủy Anh
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Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau petrovietnam Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU mở rộng ngành nghề kinh doanh

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