Chứng khoán

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Thu Hương

[email protected]
14:59 | 14/04/2026
(TBTCO) - Kỳ rà soát quý II/2026 của VNDiamond dự kiến không có cổ phiếu mới, trong khi KDH được dự báo bị đưa vào diện xem xét loại do không còn đáp ứng tiêu chí sở hữu nước ngoài.
Theo SSI Research, chỉ số VNDiamond sắp bước vào kỳ rà soát định kỳ quý II/2026. Ngày chốt dữ liệu là 31/3/2026, kết quả rà soát dự kiến công bố ngày 20/4/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 4/5/2026.

Trong kỳ rà soát này, cổ phiếu KDH được dự báo bị đưa vào danh sách chờ loại khỏi rổ chỉ số, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc không còn đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ sở hữu nước ngoài điều chỉnh (FOL) vượt ngưỡng 65% đối với các cổ phiếu đang nằm trong rổ. Dù doanh nghiệp không thay đổi giới hạn sở hữu nước ngoài, việc nhà đầu tư nước ngoài giảm tỷ trọng nắm giữ trong 12 tháng qua đã khiến mức FOL điều chỉnh suy giảm.

Dự kiến, kỳ rà soát quý II/2026 không ghi nhận thêm cổ phiếu mới vào rổ VNDiamond. Sau khi thực hiện phân loại theo các tiêu chí hiện hành, danh mục chỉ số dự kiến duy trì 18 cổ phiếu thành phần, gồm 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và 9 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng. Cơ cấu này tiếp tục tuân thủ nguyên tắc giới hạn tỷ trọng, theo đó, tổng tỷ trọng của nhóm ngân hàng được giữ ở mức tối đa 40% toàn bộ chỉ số.

Diễn biến của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi VNDiamond Index cũng là yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh kỳ rà soát sắp diễn ra. Hiện có 6 ETF bám sát chỉ số này, bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond, ABF VNDiamond và VFCVN Diamond. Tính đến ngày 10/4/2026, tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các quỹ ước đạt khoảng 12,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 460,1 triệu USD.

Trong nhóm này, DCVFMVN Diamond ETF tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với quy mô tài sản lên tới 11,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 439,7 triệu USD. Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay, quỹ ghi nhận xu hướng thu hẹp quy mô khi AUM giảm 14,7%, số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành giảm 11,4%, xuống còn khoảng 312,8 triệu đơn vị. Cùng với đó, quỹ chịu áp lực rút vốn ròng khoảng 1.450 tỷ đồng (tương đương 55 triệu USD) và giá trị tài sản ròng trên mỗi đơn vị quỹ (NAV/ccq) giảm 3,7%.

Trên cơ sở các thay đổi dự kiến trong danh mục, hoạt động tái cơ cấu của các ETF theo dõi chỉ số VNDiamond nhiều khả năng sẽ tập trung vào một số cổ phiếu nhất định. Cụ thể, nhóm cổ phiếu được dự báo mua vào mạnh bao gồm FPT với khối lượng khoảng 4,9 triệu cổ phiếu; ACB khoảng 0,5 triệu cổ phiếu và MBB khoảng 0,4 triệu cổ phiếu. Ngược lại, các cổ phiếu có thể chịu áp lực bán ra lớn nhất gồm KDH, NLG và MSB./.

Từ khóa:
vndiamond ssi research kdh etf fpt mbb

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +69.35
14/04 | +69.35 (6,886.24 +69.35 (+1.02%))
DJI +301.68
14/04 | +301.68 (48,218.25 +301.68 (+0.63%))
IXIC +280.84
14/04 | +280.84 (23,183.74 +280.84 (+1.23%))
NYA +206.47
14/04 | +206.47 (22,940.98 +206.47 (+0.91%))
XAX +83.84
14/04 | +83.84 (8,959.23 +83.84 (+0.94%))
BUK100P +3.66
14/04 | +3.66 (1,059.01 +3.66 (+0.35%))
RUT +39.90
14/04 | +39.90 (2,670.49 +39.90 (+1.52%))
VIX -0.48
14/04 | -0.48 (18.64 -0.48 (-2.51%))
FTSE +29.49
14/04 | +29.49 (10,612.45 +29.49 (+0.28%))
GDAXI +251.90
14/04 | +251.90 (23,994.34 +251.90 (+1.06%))
FCHI +54.50
14/04 | +54.50 (8,290.48 +54.50 (+0.66%))
STOXX50E +60.56
14/04 | +60.56 (5,965.58 +60.56 (+1.03%))
N100 +13.44
14/04 | +13.44 (1,843.53 +13.44 (+0.73%))
BFX +39.02
14/04 | +39.02 (5,465.87 +39.02 (+0.72%))
MOEX.ME -0.11
14/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +211.47
14/04 | +211.47 (25,872.32 +211.47 (+0.82%))
STI +23.04
14/04 | +23.04 (5,007.21 +23.04 (+0.46%))
AXJO +44.80
14/04 | +44.80 (8,970.80 +44.80 (+0.50%))
AORD +51.70
14/04 | +51.70 (9,165.10 +51.70 (+0.57%))
BSESN -702.68
14/04 | -702.68 (76,847.57 -702.68 (-0.91%))
JKSE +161.76
14/04 | +161.76 (7,661.95 +161.76 (+2.16%))
KLSE +7.69
14/04 | +7.69 (1,688.21 +7.69 (+0.46%))
NZ50 -2.92
14/04 | -2.92 (13,017.26 -2.92 (-0.02%))
KS11 +159.13
14/04 | +159.13 (5,967.75 +159.13 (+2.74%))
TWII +838.83
14/04 | +838.83 (36,296.12 +838.83 (+2.37%))
GSPTSE +183.48
14/04 | +183.48 (33,879.24 +183.48 (+0.54%))
BVSP +676.83
14/04 | +676.83 (198,000.70 +676.83 (+0.34%))
MXX -428.26
14/04 | -428.26 (69,595.13 -428.26 (-0.61%))
IPSA +56.19
14/04 | +56.19 (11,132.84 +56.19 (+0.51%))
MERV -6,988.50
14/04 | -6,988.50 (2,991,781.50 -6,988.50 (-0.23%))
TA125.TA +59.29
14/04 | +59.29 (4,332.33 +59.29 (+1.39%))
CASE30 +575.60
14/04 | +575.60 (49,654.20 +575.60 (+1.17%))
JN0U.JO +128.67
14/04 | +128.67 (7,335.48 +128.67 (+1.79%))
DX-Y.NYB -0.15
14/04 | -0.15 (98.22 -0.15 (-0.15%))
125904-USD-STRD +38.68
14/04 | +38.68 (2,770.02 +38.68 (+1.42%))
XDB +0.42
14/04 | +0.42 (135.01 +0.42 (+0.31%))
XDE +0.32
14/04 | +0.32 (117.57 +0.32 (+0.27%))
000001.SS +38.07
14/04 | +38.07 (4,026.63 +38.07 (+0.95%))
N225 +1,374.62
14/04 | +1,374.62 (57,877.39 +1,374.62 (+2.43%))
XDN -0.07
14/04 | -0.07 (62.72 -0.07 (-0.11%))
XDA +0.25
14/04 | +0.25 (70.93 +0.25 (+0.35%))