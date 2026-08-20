Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

PV

PV

10:00 | 20/08/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2254/QĐ-BTC ngày 18/8/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
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Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 2254/QĐ-BTC trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, lồng ghép các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, đảm bảo đồng bộ, khả thi, hiệu quả.

Kế hoạch cũng phân định rõ trách nhiệm tham mưu theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và trách nhiệm triển khai thực hiện trong nội bộ ngành để thực hiện Chiến lược.

Theo đó, nhiệm vụ Bộ Tài chính chủ trì là đầu tư xây dựng các hệ thống phát hiện phóng xạ tại một số cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn. Đơn vị được giao chủ trì là Cục Hải quan, đơn vị phối hợp là Cục Kế hoạch - Tài chính.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp bao gồm:

Một là, tổng hợp trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với dự toán chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược.

Hai là, huy động nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ và xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật ngành năng lượng nguyên tử theo quy định hiện hành.

Ba là, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư, đa dạng hóa phương thức đầu tư, danh mục các dự án khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bốn là, rà soát, hoàn thiện cơ chế hợp tác công tư và đầu tư tư nhân trong đầu tư hạ tầng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Năm là, thông tin, tuyên truyền hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Bộ Tài chính.

Sáu là, đào tạo nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển năng lượng nguyên tử tại Bộ Tài chính./.

PV
Từ khóa:
bộ tài chính ứng dụng năng lượng nguyên tử kế hoạch Quyết định số 2254/QĐ-BTC

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