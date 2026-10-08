Tài chính

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Xuất cấp kịp thời, bảo đảm an toàn nguồn lực dự trữ quốc gia

Đức Minh

Đức Minh

07:07 | 08/10/2026
(TBTCO) - Bằng sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và quy trình vận hành nghiêm ngặt, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Quý III/2026, tạo nền tảng vững chắc để bứt phá hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026.
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Chủ động, đúng quy trình về xuất, nhập và đấu giá gạo dự trữ

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-CDT ngày 28/8/2026 của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) về việc phê duyệt kế hoạch bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2026, Chi cục DTNN khu vực II đã nhanh chóng xây dựng phương án giá bán đấu giá gạo nhập kho năm 2025 cho 36 đơn vị tài sản đấu giá, với tổng khối lượng 12.387,69 tấn gạo. Kết quả mở phiên đấu giá vào ngày 17/9/2026, đợt 1 có 21 đơn vị tài sản đấu giá thành công với khối lượng 7.381,99 tấn gạo, đạt 60% so với kế hoạch. Chi cục DTNN khu vực II tiếp tục tổ chức bán đấu giá và hoàn thành 100% kế hoạch trong quý IV/2026.

Trong công tác đấu thầu, đấu giá sự minh bạch và tính chuẩn xác trong các khâu nghiệp vụ được đơn vị đặt lên hàng đầu. Chi cục DTNN khu vực II đã tổ chức lựa chọn đơn vị bán đấu giá, giám sát các phiên đấu giá công khai, ký kết hợp đồng với các đơn vị trúng đấu giá và triển khai xuất kho bảo đảm đúng thủ tục, quy định pháp luật.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Xuất cấp kịp thời, bảo đảm an toàn nguồn lực dự trữ quốc gia
Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực II Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại các điểm kho. Ảnh: Đức Minh

Chi cục DTNN khu vực II cũng đã hoàn thành việc lập dự toán, tổ chức đấu thầu qua mạng gói thầu thuê nhân công phục vụ công tác xuất bán gạo DTQG năm 2026, thực hiện đóng/mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đúng tiến độ vào ngày 16/9/2026. Mọi công đoạn đều tuân thủ chặt chẽ Luật Dự trữ quốc gia, Luật Đấu giá tài sản (và các luật sửa đổi, bổ sung), cùng các thông tư hướng dẫn hiện hành.

Điểm sáng nổi bật trong công tác xuất cấp hàng hóa DTQG là trong 2 ngày (26 và 27/8/2026), Chi cục DTNN khu vực II đã hoàn thành xuất kho, áp tải và bàn giao hơn 696 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027 (đợt 1) đến 21 xã, phường (52 điểm trường) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai, bảo đảm đúng đối tượng, đủ số lượng và trước thời hạn.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc khẩn trương của tập thể cán bộ, công chức, ông Nguyễn Minh Trí – Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực II cho biết: “Ngay sau khi có Quyết định phân bổ từ Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân TP. Đồng Nai, đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ giao nhận và tập trung lực lượng triển khai Đợt 1. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền các địa phương để thống nhất lịch trình chi tiết, đảm bảo gạo hỗ trợ đến đúng đối tượng và đúng thời gian quy định”.

Ông Nguyễn Minh Trí chia sẻ thêm, mặc dù địa bàn phân bổ rộng và thời gian gấp rút, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, tổ chức bốc xếp, áp tải làm việc tăng ca xuyên đêm. Toàn bộ lượng gạo trước khi xuất kho đều được kiểm tra chất lượng, lấy mẫu phân tích nghiêm ngặt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bảo đảm tuyệt đối về tiêu chuẩn và khối lượng khi trao tới tay địa phương.

Siết chặt quản lý, bảo quản an toàn tuyệt đối hàng hóa dự trữ quốc gia

Bên cạnh nhiệm vụ xuất cấp, công tác bảo quản hàng hóa DTQG tại các Điểm kho luôn được chú trọng hàng đầu. Lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra định kỳ tại 3 Điểm kho thuộc Chi cục, bảo đảm toàn bộ hàng hóa lưu kho luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về công tác bảo quản hàng hóa DTQG như: kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho năm 2026; nghiệm thu gói thầu mua sắm giá kê đa năng; hoàn thiện gói thầu mua khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu; kiểm tra Thiết bị phóng dây cứu hộ trước khi hết hạn bảo hành để tổng hợp báo cáo Cục Dự trữ Nhà nước.

Trong quý III/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu thời gian khắt khe, đơn vị vẫn bảo đảm quản lý an toàn, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài sản, hàng hóa dự trữ quốc gia.

Cùng với công tác chuyên môn, công tác an ninh, an toàn kho tàng luôn được duy trì ở mức cao nhất. Đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống khủng bố tại các Điểm kho dự trữ ĐK3.KV2, ĐK4.KV2, ĐK6.KV2; lập phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và bảo vệ an toàn tuyệt đối toàn bộ tài sản, hàng hóa trong dịp Lễ 2/9/2026.

Đánh giá về công tác quản trị và bảo vệ an toàn kho tàng, lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực II khẳng định, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ giữ gìn an toàn tài sản, vật tư, tiền vốn của Nhà nước là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra định kỳ, duy trì chế độ trực phòng chống thiên tai, cháy nổ 24/7 và đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giải ngân đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026

Bước sang Quý IV/2026, Chi cục DTNN khu vực II đặt quyết tâm cao độ để hoàn thành 100% kế hoạch năm được Cục DTNN giao. Đơn vị tiếp tục tập trung triển khai xuất bán đấu giá gạo nhập kho năm 2025, ký kết hợp đồng với các khách hàng trúng đấu giá và thực hiện ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu gói thuê nhân công xuất bán.

Đặc biệt, trong công tác xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, Chi cục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan xuất cấp Đợt 2 với hơn 475 tấn gạo DTQG (TP. Đồng Nai gần 445 tấn và Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh là 30 tấn). Đơn vị cam kết hoàn thành việc xuất cấp trước thời hạn quy định.

Song song đó, Chi cục tổ chức kiểm tra định kỳ Quý IV/2026 tại 3 Điểm kho; thực hiện xét hao hụt gạo sau xuất kho; lập dự toán kinh phí kiểm định, sửa chữa, mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản năm tiếp theo.

Với tinh thần chủ động, kỷ cương và trách nhiệm, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cả năm 2026.

Đức Minh
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chi cục dự trữ nhà nước khu vực II an toàn nguồn lực dự trữ quốc gia xuất cấp kịp thời

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