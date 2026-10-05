Tài chính

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
11:36 | 05/10/2026
(TBTCO) - Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ, song một số công trình vẫn còn chậm so với kế hoạch, trong đó có các dự án môi trường và hạ tầng kỹ thuật.
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Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dự án triển khai phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là 21 dự án. Trong đó, 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 11 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Đối với 9 dự án đầu tư công có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 là hơn 9.930 tỷ đồng, gồm gần 8.295 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 1.635,5 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027
Ảnh minh họa

Đến ngày 25/9/2026, các dự án đã giải ngân hơn 4.888 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 3.638 tỷ đồng, đạt gần 44%; vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 1.250 tỷ đồng, đạt hơn 76%.

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Cụ thể, dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới mới đạt hơn 13%; Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới đã được chuyển sang thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ cuối tháng 8/2026, song đến nay chưa được bố trí vốn ngân sách trung ương để triển khai.

Đối với 4 dự án tái định cư trên địa bàn Phú Quốc gồm Khu tái định cư An Thới, Khu tái định cư Hồ Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn và Khu tái định cư Hàm Ninh, kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2026 là hơn 2.768 tỷ đồng. Đến ngày 25/9, nhóm dự án này đã giải ngân 1.870 tỷ đồng, đạt hơn 67% kế hoạch.

Trong nhóm 11 dự án PPP và đầu tư kinh doanh, 1 dự án (Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới) đã được điều chỉnh sang hình thức đầu tư công; 10 dự án còn lại đang được triển khai theo tiến độ.

Theo đánh giá, tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tiếp tục được đẩy nhanh, song giữa các dự án vẫn có sự chênh lệch. Một số công trình có tiến độ thi công thấp hơn kế hoạch như ĐT.975, Đại lộ APEC, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và khu vực Dương Đông.

Các dự án môi trường cũng còn chậm. Khu xử lý rác Bãi Bổn mới đạt 31% khối lượng, Nhà máy điện rác Bãi Bổn đạt 3%; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới và Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông chưa triển khai xây lắp công trình chính.

Tiến độ thi công một số dự án còn chịu tác động của mùa mưa; việc di dời hệ thống điện, nước, viễn thông và bố trí bãi đổ thải tại một số khu vực chưa đồng bộ. Đối với nguồn đá xây dựng, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu nhưng cần đẩy nhanh khai thác, vận chuyển và đưa vật liệu về công trường.

Tỉnh An Giang đang yêu cầu các đơn vị kiểm soát đường găng, nguồn lực và xây dựng kế hoạch bù tiến độ đối với những dự án có độ trễ, nhằm bảo đảm các mốc hoàn thành phục vụ Hội nghị APEC 2027./.

Vân Hà
Từ khóa:
Dự an APEC 2027 giải ngân vốn đầu tư công

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