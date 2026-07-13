Chứng khoán

Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn, chuẩn bị cho "sân chơi" mới

Tùng Linh

Tùng Linh

06:40 | 13/07/2026
(TBTCO) - Làn sóng tăng vốn của các công ty chứng khoán tiếp tục nối dài trong nửa đầu năm 2026, với nhiều phương án đã bước vào giai đoạn triển khai cụ thể. Không chỉ nhằm mở rộng cho vay ký quỹ hay tự doanh, nguồn vốn này còn giúp các doanh nghiệp chủ động đón cơ hội mới, sản phẩm tài chính mới trên thị trường.
aa

Loạt kế hoạch tiếp tục được triển khai

Sau mùa đại hội đồng cổ đông thường niên, tăng vốn tiếp tục là một trong những chủ đề nổi bật của nhóm công ty chứng khoán. Nhiều phương án không còn dừng ở kế hoạch, mà đã bước sang các bước triển khai cụ thể.

Vừa qua, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/7/2026 để thực hiện quyền mua gần 270 triệu cổ phiếu phát hành thêm, đồng thời, nhận cổ tức đợt hai bằng tiền mặt tỷ lệ 4%. Đối với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 4:1 và giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC dự kiến thu về gần 2.700 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn, chuẩn bị cho
Tăng vốn giúp công ty chứng khoán tăng cường năng lực tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Nếu kế hoạch trên hoàn tất, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên khoảng 13.508 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Với đặc thù của ngành chứng khoán, quy mô vốn là điều kiện quan trọng để mở rộng hạn mức cho vay ký quỹ, tăng năng lực tự doanh, tham gia các thương vụ tư vấn bảo lãnh phát hành và phục vụ nhóm khách hàng tổ chức.

Tương tự HSC, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 2.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có phương án chào bán hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 2:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, trong lộ trình mà Chứng khoán Bảo Minh đề ra có cả kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn HOSE (hồ sơ đã được gửi lên HOSE từ tháng 4/2026).

Trong khi đó, VikkiBankS đang chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu để nâng quy mô vốn điều lệ từ mức rất khiêm tốn 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được phân bổ cho nhiều hoạt động cốt lõi như cho vay ký quỹ, tự doanh, ứng trước tiền bán, bảo lãnh phát hành, mua sắm tài sản cố định và phần mềm. Chứng khoán Maybank Việt Nam cũng sẽ có đợt tăng vốn thêm 1.296,6 tỷ đồng, lên gần 3.500 tỷ đồng, sau 5 năm giữ nguyên mức vốn điều lệ. Động thái này cho thấy, không chỉ nhóm công ty chứng khoán trong nước, mà các định chế nước ngoài cũng đang rất kỳ vọng vào thị trường Việt Nam.

Cơ hội rộng mở, đi kèm yêu cầu nâng chuẩn an toàn

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển động mạnh về hạ tầng, sản phẩm và cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế. Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán cùng nhu cầu phát triển các sản phẩm tài chính mới đang đặt ra yêu cầu về nền tảng tài chính vững vàng hơn đối với các thành viên thị trường.

Quy mô vốn còn là điều kiện để đầu tư hệ thống công nghệ, nâng năng lực quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm mới, mở rộng dịch vụ cho khách hàng tổ chức và tham gia sâu hơn vào các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Trong một thị trường đang hướng tới chuẩn mực cao hơn, công ty chứng khoán có vốn mỏng sẽ khó tận dụng các cơ hội đòi hỏi năng lực tài chính, hệ thống và con người đồng bộ.

Vốn lớn hơn, áp lực hiệu quả cũng cao hơn

Tăng vốn giúp công ty chứng khoán tăng cường năng lực tài chính, mở rộng bảng cân đối kế toán cũng như tăng năng lực cho vay ký quỹ, bổ sung nguồn lực tự doanh và tham gia sâu hơn vào các nghiệp vụ thị trường vốn. Tuy nhiên, vốn lớn hơn không đồng nghĩa chắc chắn hiệu quả sinh lời cải thiện tương ứng.

Thống kê tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE), có sự phân hóa đáng kể. Một số công ty như VIX, VPBankS, SSI hay MBS cải thiện đáng kể hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu, trong khi nhiều đơn vị khác ghi nhận ROE giảm so với năm trước. Sau mỗi đợt tăng vốn, thách thức lớn hơn nằm ở khả năng hấp thụ và sử dụng vốn hiệu quả.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đang mở ra không gian kinh doanh mới cho các định chế tài chính, trong đó có công ty chứng khoán. Cuối tháng 6 vừa qua, sàn giao dịch các-bon trong nước chính thức vận hành. Một số công ty chứng khoán bắt đầu thể hiện vai trò tiên phong trong các không gian mới này, như MBS, PSI. Theo đại diện MBS, việc tham gia thị trường các-bon trong nước không chỉ mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính, mà còn gắn với xu hướng tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị chi phí tuân thủ phát thải và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững.

TCBS cũng cho thấy tham vọng mở rộng sang các sản phẩm mới như tài sản mã hóa, số hóa tài sản thực, lưu ký tài sản số và các sản phẩm liên quan đến vàng khi điều kiện pháp lý cho phép. Tại cuộc họp đại hội cổ đông năm 2026, lãnh đạo TCBS cho biết, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc xây dựng sàn giao dịch, mà nhìn nhận tài sản mã hóa như một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, bao gồm hoạt động tư vấn phát hành tài sản số hóa, lưu ký, nền tảng giao dịch và các sản phẩm đầu tư mới.

Cơ hội của công ty chứng khoán trong giai đoạn tới có thể rộng hơn nhiều so với nghiệp vụ truyền thống. Tuy nhiên, không gian mới cũng đi kèm yêu cầu quản trị rủi ro cao hơn. Thông tư số 102/2025/TT-BTC (sửa đổi Thông tư số 91/2020/TT-BTC) quy định chỉ tiêu an toàn tài chính có hiệu lực từ ngày 15/12/2025 bổ sung các quy định nhằm tăng cường năng lực quản trị rủi ro của chứng khoán Việt Nam

Theo ông Phan Duy Hưng - chuyên gia của VIS Rating, dù tỷ lệ an toàn tài chính tối thiểu vẫn giữ ở mức 180%, khung quy định mới đã đưa ra hệ số rủi ro cao hơn đáng kể đối với các nhóm tài sản chính, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, các khoản phải thu và phần vốn góp. Giá trị các khoản đầu tư mất khả năng thanh toán phải được trừ đi khỏi vốn khả dụng của công ty chứng khoán.

Chuyên gia của VIS Rating nhấn mạnh, các thay đổi này có tác động tích cực đối với năng lực tín nhiệm toàn ngành, khi định hướng công ty chứng khoán tăng trưởng vào các hoạt động an toàn hơn, hạn chế lĩnh vực rủi ro cao và giảm rủi ro tập trung. Đặc biệt, việc đưa xếp hạng tín nhiệm làm cơ sở xác định hệ số rủi ro đối với đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ giúp phân hóa rủi ro rõ hơn, nhất là với các công ty chuyên đầu tư và phân phối trái phiếu. Nguồn vốn mới bổ sung chỉ thực sự tạo lợi thế khi đi cùng kỷ luật sử dụng vốn, năng lực quản trị rủi ro và khả năng phát triển sản phẩm trong khuôn khổ pháp lý.

Tùng Linh
Từ khóa:
công ty chứng khoán tăng vốn làn sóng tăng vốn vay ký quỹ tự doanh

Bài liên quan

VCK, TCX và SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX

VCK, TCX và SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX

MBS báo lãi quý II tăng 38%, hoàn thành 40% kế hoạch năm

MBS báo lãi quý II tăng 38%, hoàn thành 40% kế hoạch năm

Chứng khoán tháng 6/2026: Sôi động giao dịch tự doanh trên HNX, cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?

Chứng khoán tháng 6/2026: Sôi động giao dịch tự doanh trên HNX, cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?

Dành cho bạn

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá heo hơi ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 13/7: Giá heo hơi ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 13/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 13/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Đọc thêm

VSDC giữ vai trò thiết yếu và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán

VSDC giữ vai trò thiết yếu và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định, sau 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của thị trường, hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã giữ vai trò thiết yếu và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán tiếp tục nằm trong vùng thấp nhất nhiều tháng. Điểm sáng hiếm hoi về giao dịch lại đến từ cổ phiếu PNJ, nhưng chủ yếu xuất phát từ áp lực bán sau sự cố liên quan đến cựu giám đốc công ty con P-Lab.
Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Mở không gian cho đổi mới trên thị trường chứng khoán

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Mở không gian cho đổi mới trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Lần đầu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được đề xuất bổ sung vào Luật Chứng khoán nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán. Theo Bộ Tài chính, quy định này không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn bảo đảm các hoạt động thử nghiệm được thực hiện trong phạm vi quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giữ vững an toàn hệ thống tài chính.
Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, "gom" mạnh cổ phiếu Vingroup

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, "gom" mạnh cổ phiếu Vingroup

(TBTCO) - Sau nhiều phiên duy trì trạng thái bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là phiên mua ròng có giá trị lớn nhất kể từ giữa tháng 6/2026, với tâm điểm là giao dịch tại cổ phiếu VIC.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

(TBTCO) - Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 10/7: Vị thế nắm giữ qua đêm tăng mạnh dù sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 10/7: Vị thế nắm giữ qua đêm tăng mạnh dù sắc đỏ bao trùm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục điều chỉnh theo diễn biến của chỉ số cơ sở trong phiên 16/7. Tuy nhiên, cả 8/8 hợp đồng tương lai đều duy trì mức chênh lệch dương đáng kể so với chỉ số cơ sở, trong khi khối lượng mở (OI) tăng mạnh.
Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán hôm nay (10/7) khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index giảm hơn 12 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.
Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động tổng cộng 23.375 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, Kho bạc Nhà nước đã huy động 182.561 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch phát hành năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn, chuẩn bị cho "sân chơi" mới

Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn, chuẩn bị cho "sân chơi" mới

Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Vàng thế giới mất hơn 30 USD, lùi về 4.089 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Vàng thế giới mất hơn 30 USD, lùi về 4.089 USD/ounce

Bóc trần “hệ sinh thái ma” mua bán hóa đơn trái phép

Bóc trần “hệ sinh thái ma” mua bán hóa đơn trái phép

LPBank lập "cú đúp" tại HR Asia 2026: Khi chiến lược phát triển con người trở thành lợi thế cạnh tranh

LPBank lập "cú đúp" tại HR Asia 2026: Khi chiến lược phát triển con người trở thành lợi thế cạnh tranh

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Vàng thế giới mất hơn 30 USD, lùi về 4.089 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Vàng thế giới mất hơn 30 USD, lùi về 4.089 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +31.75
13/07 | +31.75 (7,575.39 +31.75 (+0.42%))
DJI +149.61
13/07 | +149.61 (52,637.01 +149.61 (+0.29%))
IXIC +74.71
13/07 | +74.71 (26,281.61 +74.71 (+0.29%))
NYA +48.27
13/07 | +48.27 (23,925.07 +48.27 (+0.20%))
XAX +24.50
13/07 | +24.50 (8,108.08 +24.50 (+0.30%))
BUK100P +2.44
13/07 | +2.44 (1,041.34 +2.44 (+0.23%))
RUT -14.73
13/07 | -14.73 (2,977.81 -14.73 (-0.49%))
VIX -0.81
13/07 | -0.81 (15.03 -0.81 (-5.11%))
FTSE +24.79
13/07 | +24.79 (10,497.29 +24.79 (+0.24%))
GDAXI -51.21
13/07 | -51.21 (25,067.09 -51.21 (-0.20%))
FCHI +12.35
13/07 | +12.35 (8,338.97 +12.35 (+0.15%))
STOXX50E -14.30
13/07 | -14.30 (6,269.97 -14.30 (-0.23%))
N100 -4.88
13/07 | -4.88 (1,907.86 -4.88 (-0.26%))
BFX -53.88
13/07 | -53.88 (5,594.08 -53.88 (-0.95%))
MOEX.ME -0.11
13/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +144.92
13/07 | +144.92 (24,175.12 +144.92 (+0.60%))
STI +35.41
13/07 | +35.41 (5,469.29 +35.41 (+0.65%))
AXJO -4.60
13/07 | -4.60 (8,801.40 -4.60 (-0.05%))
AORD +0.80
13/07 | +0.80 (9,004.50 +0.80 (+0.01%))
BSESN +827.59
13/07 | +827.59 (77,569.39 +827.59 (+1.08%))
JKSE +11.92
13/07 | +11.92 (5,924.36 +11.92 (+0.20%))
KLSE +13.85
13/07 | +13.85 (1,691.49 +13.85 (+0.83%))
NZ50 -64.42
13/07 | -64.42 (13,721.25 -64.42 (-0.47%))
KS11 -81.77
13/07 | -81.77 (7,394.17 -81.77 (-1.09%))
TWII -379.79
13/07 | -379.79 (45,354.61 -379.79 (-0.83%))
GSPTSE +104.91
13/07 | +104.91 (35,305.31 +104.91 (+0.30%))
BVSP +5,124.38
13/07 | +5,124.38 (177,866.38 +5,124.38 (+2.97%))
MXX +388.80
13/07 | +388.80 (66,496.10 +388.80 (+0.59%))
IPSA +31.57
13/07 | +31.57 (11,056.87 +31.57 (+0.29%))
MERV +77,733.50
13/07 | +77,733.50 (3,280,223.50 +77,733.50 (+2.43%))
TA125.TA -0.11
13/07 | -0.11 (4,007.14 -0.11 (-0.00%))
CASE30 +227.80
13/07 | +227.80 (52,256.20 +227.80 (+0.44%))
JN0U.JO +44.44
13/07 | +44.44 (6,713.74 +44.44 (+0.67%))
DX-Y.NYB +0.13
13/07 | +0.13 (101.08 +0.13 (+0.13%))
125904-USD-STRD -1.85
13/07 | -1.85 (2,791.49 -1.85 (-0.07%))
XDB -0.05
13/07 | -0.05 (134.03 -0.05 (-0.04%))
XDE -0.18
13/07 | -0.18 (114.15 -0.18 (-0.15%))
000001.SS -40.43
13/07 | -40.43 (3,996.16 -40.43 (-1.00%))
N225 +328.82
13/07 | +328.82 (68,886.55 +328.82 (+0.48%))
XDN +0.24
13/07 | +0.24 (61.83 +0.24 (+0.39%))
XDA +0.14
13/07 | +0.14 (69.53 +0.14 (+0.20%))