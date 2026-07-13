Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn, chuẩn bị cho "sân chơi" mới

Loạt kế hoạch tiếp tục được triển khai

Sau mùa đại hội đồng cổ đông thường niên, tăng vốn tiếp tục là một trong những chủ đề nổi bật của nhóm công ty chứng khoán. Nhiều phương án không còn dừng ở kế hoạch, mà đã bước sang các bước triển khai cụ thể.

Vừa qua, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/7/2026 để thực hiện quyền mua gần 270 triệu cổ phiếu phát hành thêm, đồng thời, nhận cổ tức đợt hai bằng tiền mặt tỷ lệ 4%. Đối với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 4:1 và giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC dự kiến thu về gần 2.700 tỷ đồng.

Tăng vốn giúp công ty chứng khoán tăng cường năng lực tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Nếu kế hoạch trên hoàn tất, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên khoảng 13.508 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Với đặc thù của ngành chứng khoán, quy mô vốn là điều kiện quan trọng để mở rộng hạn mức cho vay ký quỹ, tăng năng lực tự doanh, tham gia các thương vụ tư vấn bảo lãnh phát hành và phục vụ nhóm khách hàng tổ chức.

Tương tự HSC, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 2.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có phương án chào bán hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 2:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, trong lộ trình mà Chứng khoán Bảo Minh đề ra có cả kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn HOSE (hồ sơ đã được gửi lên HOSE từ tháng 4/2026).

Trong khi đó, VikkiBankS đang chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu để nâng quy mô vốn điều lệ từ mức rất khiêm tốn 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được phân bổ cho nhiều hoạt động cốt lõi như cho vay ký quỹ, tự doanh, ứng trước tiền bán, bảo lãnh phát hành, mua sắm tài sản cố định và phần mềm. Chứng khoán Maybank Việt Nam cũng sẽ có đợt tăng vốn thêm 1.296,6 tỷ đồng, lên gần 3.500 tỷ đồng, sau 5 năm giữ nguyên mức vốn điều lệ. Động thái này cho thấy, không chỉ nhóm công ty chứng khoán trong nước, mà các định chế nước ngoài cũng đang rất kỳ vọng vào thị trường Việt Nam.

Cơ hội rộng mở, đi kèm yêu cầu nâng chuẩn an toàn

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển động mạnh về hạ tầng, sản phẩm và cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế. Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán cùng nhu cầu phát triển các sản phẩm tài chính mới đang đặt ra yêu cầu về nền tảng tài chính vững vàng hơn đối với các thành viên thị trường.

Quy mô vốn còn là điều kiện để đầu tư hệ thống công nghệ, nâng năng lực quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm mới, mở rộng dịch vụ cho khách hàng tổ chức và tham gia sâu hơn vào các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Trong một thị trường đang hướng tới chuẩn mực cao hơn, công ty chứng khoán có vốn mỏng sẽ khó tận dụng các cơ hội đòi hỏi năng lực tài chính, hệ thống và con người đồng bộ.

Vốn lớn hơn, áp lực hiệu quả cũng cao hơn Tăng vốn giúp công ty chứng khoán tăng cường năng lực tài chính, mở rộng bảng cân đối kế toán cũng như tăng năng lực cho vay ký quỹ, bổ sung nguồn lực tự doanh và tham gia sâu hơn vào các nghiệp vụ thị trường vốn. Tuy nhiên, vốn lớn hơn không đồng nghĩa chắc chắn hiệu quả sinh lời cải thiện tương ứng. Thống kê tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE), có sự phân hóa đáng kể. Một số công ty như VIX, VPBankS, SSI hay MBS cải thiện đáng kể hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu, trong khi nhiều đơn vị khác ghi nhận ROE giảm so với năm trước. Sau mỗi đợt tăng vốn, thách thức lớn hơn nằm ở khả năng hấp thụ và sử dụng vốn hiệu quả.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đang mở ra không gian kinh doanh mới cho các định chế tài chính, trong đó có công ty chứng khoán. Cuối tháng 6 vừa qua, sàn giao dịch các-bon trong nước chính thức vận hành. Một số công ty chứng khoán bắt đầu thể hiện vai trò tiên phong trong các không gian mới này, như MBS, PSI. Theo đại diện MBS, việc tham gia thị trường các-bon trong nước không chỉ mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính, mà còn gắn với xu hướng tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị chi phí tuân thủ phát thải và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững.

TCBS cũng cho thấy tham vọng mở rộng sang các sản phẩm mới như tài sản mã hóa, số hóa tài sản thực, lưu ký tài sản số và các sản phẩm liên quan đến vàng khi điều kiện pháp lý cho phép. Tại cuộc họp đại hội cổ đông năm 2026, lãnh đạo TCBS cho biết, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc xây dựng sàn giao dịch, mà nhìn nhận tài sản mã hóa như một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, bao gồm hoạt động tư vấn phát hành tài sản số hóa, lưu ký, nền tảng giao dịch và các sản phẩm đầu tư mới.

Cơ hội của công ty chứng khoán trong giai đoạn tới có thể rộng hơn nhiều so với nghiệp vụ truyền thống. Tuy nhiên, không gian mới cũng đi kèm yêu cầu quản trị rủi ro cao hơn. Thông tư số 102/2025/TT-BTC (sửa đổi Thông tư số 91/2020/TT-BTC) quy định chỉ tiêu an toàn tài chính có hiệu lực từ ngày 15/12/2025 bổ sung các quy định nhằm tăng cường năng lực quản trị rủi ro của chứng khoán Việt Nam

Theo ông Phan Duy Hưng - chuyên gia của VIS Rating, dù tỷ lệ an toàn tài chính tối thiểu vẫn giữ ở mức 180%, khung quy định mới đã đưa ra hệ số rủi ro cao hơn đáng kể đối với các nhóm tài sản chính, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, các khoản phải thu và phần vốn góp. Giá trị các khoản đầu tư mất khả năng thanh toán phải được trừ đi khỏi vốn khả dụng của công ty chứng khoán.

Chuyên gia của VIS Rating nhấn mạnh, các thay đổi này có tác động tích cực đối với năng lực tín nhiệm toàn ngành, khi định hướng công ty chứng khoán tăng trưởng vào các hoạt động an toàn hơn, hạn chế lĩnh vực rủi ro cao và giảm rủi ro tập trung. Đặc biệt, việc đưa xếp hạng tín nhiệm làm cơ sở xác định hệ số rủi ro đối với đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ giúp phân hóa rủi ro rõ hơn, nhất là với các công ty chuyên đầu tư và phân phối trái phiếu. Nguồn vốn mới bổ sung chỉ thực sự tạo lợi thế khi đi cùng kỷ luật sử dụng vốn, năng lực quản trị rủi ro và khả năng phát triển sản phẩm trong khuôn khổ pháp lý.