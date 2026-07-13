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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Vàng thế giới mất hơn 30 USD, lùi về 4.089 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

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06:36 | 13/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi về 4.089 USD/ounce, giảm hơn 30 USD/ounce so với sáng qua. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn chưa ghi nhận biến động.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch ở mức 4.089 USD/ounce, giảm hơn 30 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng diễn ra khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao lấn át tác động hỗ trợ từ đồng USD suy yếu cũng như các rủi ro địa chính trị mới liên quan đến eo biển Hormuz.

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Vàng thế giới mất hơn 30 USD, lùi về 4.089 USD/ounce
Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Hiện giá vàng vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce nhưng chưa thể vượt vùng kháng cự 4.180 - 4.200 USD/ounce. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục duy trì nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, song áp lực từ kỳ vọng lạm phát kéo dài và lợi suất trái phiếu ở mức cao đang hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Trong tuần này, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và những diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Nếu CPI thấp hơn dự báo, áp lực từ lợi suất thực có thể hạ nhiệt, qua đó tạo điều kiện để giá vàng quay lại thử thách vùng 4.180 - 4.200 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh trở lại, lo ngại về lạm phát có thể gia tăng, củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù triển vọng ngắn hạn chưa thực sự tích cực, lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng. Khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy 45% ngân hàng trung ương dự kiến tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới, trong khi gần 90% số đơn vị tham gia khảo sát nhận định tổng dự trữ vàng chính thức toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng. Xu hướng này phản ánh vai trò của vàng như một tài sản chiến lược trong đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro địa chính trị, tiền tệ.

Giá vàng trong nước

Tại thời điểm 6 giờ sáng, theo ghi nhận, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp giữ nguyên so với phiên trước. DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 145 - 149,9 triệu đồng/lượng, còn Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết 146,3 - 149,9 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng nhìn chung ổn định. DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá, giao dịch ở mức 145,3 - 148,8 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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