Tài chính

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
20:50 | 06/10/2026
(TBTCO) - Ngày 6/10/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia do ông Pen Thirong - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia kiêm Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách quản lý tài chính công làm Trưởng đoàn.
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Cùng tham dự buổi tiếp có ông Chhuon Samrith - Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhiệt liệt chào mừng Quốc vụ khanh Pen Thirong, Thứ trưởng Chhuon Samrith cùng toàn thể thành viên Đoàn công tác sang thăm, làm việc và nghiên cứu kinh nghiệm thực tế tại Bộ Tài chính Việt Nam.

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh rất có ý nghĩa khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chuẩn bị có chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức, Thứ trưởng cho biết, sau quá trình sắp xếp bộ máy vào năm 2025, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất, Cục Quản lý đấu thầu hiện trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước và vận hành Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia (VNEPS). Qua gần 20 năm triển khai (từ năm 2009 đến nay), hệ thống đấu thầu qua mạng của Việt Nam liên tục được nâng cấp, hiện đại hóa nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế tiêu cực và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Thay mặt Đoàn công tác, Quốc vụ khanh Pen Thirong cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và phối hợp tổ chức chu đáo từ phía Bộ Tài chính Việt Nam, Cục Quản lý đấu thầu cũng như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử
Ông Pen Thirong - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia kiêm Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách quản lý tài chính (hàng đầu, bên trái) và ông Chhuon Samrith - Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Quốc vụ khanh Pen Thirong cho biết, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang tích cực triển khai Chiến lược cải cách hệ thống đấu thầu công giai đoạn 2019 - 2025, đồng thời cập nhật sang giai đoạn 2025 - 2028. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của ADB, Campuchia dự kiến thí điểm Hệ thống Đấu thầu điện tử Chính phủ (e-GP) tại một số bộ, ngành vào năm 2026.

Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong vận hành VNEPS và xây dựng khung pháp lý vững chắc, phía Campuchia mong muốn học hỏi kinh nghiệm về 5 nội dung trọng tâm: quỹ đạo cải cách và hiện trạng hệ thống; các mốc chiến lược và bài học thành công; khung pháp lý và thể chế; kiến trúc kỹ thuật cùng tính năng hệ thống; cũng như cách thức xử lý các thách thức thực tiễn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm để hỗ trợ Campuchia xây dựng thành công hệ thống đấu thầu điện tử.

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, để vận hành hiệu quả mô hình này, cần chú trọng 4 yếu tố cốt lõi: xây dựng khung pháp lý vững chắc và thực hiện song song với quá trình phát triển công nghệ, cập nhật liên tục theo mỗi lần sửa đổi Luật Đấu thầu; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin và Internet đủ mạnh, đường truyền thông suốt, tốc độ cao; bảo mật hệ thống tuyệt đối, siết chặt an toàn dữ liệu khi tính minh bạch được nâng cao; thiết lập cơ chế tài chính vận hành bền vững thông qua tự chủ tài chính (thu phí dịch vụ) để bảo trì, nâng cấp thường xuyên mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu, Chính phủ cần có quy định bắt buộc áp dụng đối với một số gói thầu nhằm tạo thói quen cho các bên tham gia. Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia sang hỗ trợ Campuchia cũng như đón các cán bộ Campuchia sang Việt Nam thực tập, đào tạo nâng cao năng lực.

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử
Quốc vụ khanh Pen Thirong phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu đáp từ, Quốc vụ khanh Pen Thirong đánh giá cao những khuyến nghị mà Thứ trưởng Trần Quốc Phương đưa ra. Ông cho biết, trước đây, Tập đoàn FPT của Việt Nam từng hỗ trợ Campuchia xây dựng thành công Hệ thống Thông tin quản lý tài chính công (FMIS). Hệ thống e-GP sắp tới sẽ được thiết kế thành một module tích hợp trực tiếp vào FMIS nhằm bảo đảm tính kết nối đồng bộ, an ninh mạng và bền vững tài chính.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ tin tưởng, những kết quả hợp tác thiết thực này sẽ là tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tài chính giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững./.

Đức Minh
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