Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ 28/9 - 2/10 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục diễn ra khá sôi động. Trong tuần, thị trường ghi nhận 28 đợt phát hành với tổng giá trị 38.200 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và tiêu dùng.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 436.827 tỷ đồng. Trong đó, có 280 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 378.872 tỷ đồng, chiếm 86,73% tổng giá trị phát hành; 40 đợt phát hành ra công chúng đạt 57.955 tỷ đồng, tương ứng 13,27%. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.

Hoạt động mua lại trước hạn cũng tiếp tục được các doanh nghiệp thực hiện. Riêng trong tuần qua, tổng giá trị trái phiếu được mua lại đạt 14.570 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, giá trị mua lại trước hạn đạt 233.521 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 206.205 tỷ đồng, tương ứng 88,3% tổng giá trị mua lại.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán khoảng 70.036 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm 52,5%, tương đương 36.795 tỷ đồng; tiếp đến là nhóm ngân hàng với 15.355 tỷ đồng, chiếm 21,9%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 8.109 tỷ đồng trong kỳ báo cáo, tăng 8,3% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1,199 triệu tỷ đồng.