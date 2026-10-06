Thời sự

Trung ương thảo luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

19:51 | 06/10/2026
(TBTCO) - Ngày 6/10/2026, Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững".
aa

Một là, Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hai là, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Ba là, tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận 3 nội dung: Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân). Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng).

Ngày mai (7/10/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
hội nghị trung ương 4 khóa XIV ngày làm việc thứ hai thu hút thu hút, trọng dụng nhân tài chiến lược quốc gia

Bài liên quan

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Trung ương thảo luận về Đề án sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng

Trung ương thảo luận về Đề án sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Dành cho bạn

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam

(TBTCO) - Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/10/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 - 10/10/2026.
Chính phủ công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Chính phủ công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

(TBTCO) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra ngày 18/7/2026, các bộ, ngành, địa phương liên quan đã nhanh chóng xử lý dứt điểm, thiết thực, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Phát triển văn hóa gắn với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia

Phát triển văn hóa gắn với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia

(TBTCO) - Chiều ngày 5/10, Bộ Công an và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

(TBTCO) - Trước sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu, các chính sách nhằm tạo động lực thu hút FDI của Việt Nam cần thay đổi để kéo được các dự án công nghệ chiến lược, nghiên cứu và phát triển (R&D), mang giá trị gia tăng cao và có tính lan tỏa với khu vực kinh tế trong nước.
Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chính thức khai mạc sáng nay (5/10) tại Thủ đô Hà Nội để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.
Thủ tướng: Quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Thủ tướng: Quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử

Trung ương thảo luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Trung ương thảo luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng