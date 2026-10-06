Tài chính

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính và hạ tầng giao thông

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
21:43 | 06/10/2026
Ngày 6/10/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos, Tham tán thương mại Cộng hòa Áo tại Việt Nam Herwig Neuper, cùng đoàn doanh nghiệp Áo để trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, hạ tầng giao thông...
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Thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng Đại sứ Philipp Agathonos, Tham tán thương mại Herwig Neuper cùng đoàn doanh nghiệp Áo đến làm việc tại Bộ Tài chính. Thứ trưởng đánh giá cao năng lực chuyên môn, uy tín và sự đóng góp thiết thực của các tổ chức, doanh nghiệp Áo trong nhiều lĩnh vực trọng điểm tại Việt Nam như hạ tầng, y tế và tài chính trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng cho biết, những định hướng đầu tư và mong muốn hợp tác của đoàn doanh nghiệp Áo hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ Việt Nam. Các doanh nghiệp Áo có thể lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp hoặc hình thành các liên doanh hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín của Việt Nam để tối ưu hóa hiệu quả dự án.

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác hạ tầng giao thông, đường sắt và tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, sự hiện diện lâu năm và hoạt động hiệu quả của các định chế tài chính và tập đoàn lớn từ Áo như Tập đoàn Y tế VAMED/VAMED Worldwide Hospital, Ngân hàng Trung ương Áo (OeKB), hay Ngân hàng Raiffeisen Bank International là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác đầu tư Việt Nam - Áo, tạo tiền đề vững chắc cho các thế hệ doanh nghiệp Áo tiếp theo tự tin đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đoàn doanh nghiệp Áo đã giới thiệu những thành tựu công nghệ tiên tiến và các giải pháp kỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới của Áo trong các lĩnh vực vận tải đường sắt, giải pháp giao thông thông minh (ITS) và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị bền vững. Phía Áo bày tỏ mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ với Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống giao thông vận tải quốc gia.

Bên cạnh đó, hai bên đã tiến hành trao đổi toàn diện về các cơ chế tài chính khả thi, nhằm tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ các dự án hạ tầng thông minh, hạ tầng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trao đổi về định hướng phát triển ngành đường sắt chiến lược của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ, trong giai đoạn 2026 - 2045, Việt Nam định hướng không chỉ xây dựng các tuyến đường sắt đơn lẻ, mà hướng tới việc phát triển đồng bộ hệ sinh thái ngành công nghiệp đường sắt mang tính hệ thống, đảm bảo sự chủ động về công nghệ và có sự chuyển giao công nghệ sâu rộng từ các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm.

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác hạ tầng giao thông, đường sắt và tài chính
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Việt Nam đang khẩn trương tiến hành triển khai hai tuyến đường sắt quốc gia trọng điểm gồm tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Đồng thời, hệ thống đường sắt đô thị (metro) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang được quy hoạch và phát triển gắn liền với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp mô hình đô thị thông minh. Việt Nam rất hoan nghênh việc đưa các tuyến metro ứng dụng công nghệ hiện đại của Áo vào vận hành, khi các doanh nghiệp Áo chứng minh được năng lực cạnh tranh vượt trội, tính hiệu quả và độ tin cậy cao.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng gợi mở thêm cơ hội hợp tác, bao gồm các dự án đường sắt quy mô lớn do các tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam như Vingroup và Sun Group đang nghiên cứu và triển khai.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định, Áo là quốc gia có bề dày kinh nghiệm và thế mạnh vượt trội trong việc phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và mô hình TOD. Bộ Tài chính đề nghị phía Áo nghiên cứu, thiết lập các gói hỗ trợ kỹ thuật và tài chính ưu đãi để hỗ trợ Việt Nam phát triển toàn diện hệ thống đường sắt quốc gia, thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp đường sắt, thực hiện chuyển giao công nghệ cốt lõi và chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Liên quan đến nhu cầu huy động vốn vay và sử dụng ODA của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, các dự án tại Việt Nam sử dụng vốn ODA từ Chính phủ Áo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực y tế. Thứ trưởng đề nghị phía Áo mở rộng danh mục tài trợ sang các lĩnh vực ưu tiên khác để đảm bảo tính khả thi cao nhất cho các dự án mới đề xuất sử dụng nguồn vốn vay đã ký kết.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với phía Áo, dựa trên cơ sở các lĩnh vực thế mạnh truyền thống của Áo cũng như định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030 của Chính phủ Việt Nam, để xác định danh mục các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đây sẽ là căn cứ quan trọng để xây dựng các đề xuất khoản vay mới, đặc biệt lưu ý đến nhu cầu của Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác hạ tầng giao thông, đường sắt và tài chính
Đại sứ Philipp Agathonos phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Philipp Agathonos và Tham tán thương mại Herwig Neuper cảm ơn những chia sẻ từ lãnh đạo Bộ Tài chính. Đoàn đại biểu Áo khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tài chính Việt Nam cùng các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các dự án ODA và nguồn vốn vay ưu đãi.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo, Đại sứ Philipp Agathonos cho biết, Bộ Tài chính Áo đã đề xuất tổ chức một cuộc họp trực tuyến ở cấp kỹ thuật ngay trong tháng tới nhằm trao đổi sâu rộng, chi tiết hơn nữa về các dự án tài trợ và hợp tác cụ thể giữa hai nước.

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác hạ tầng giao thông, đường sắt và tài chính
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
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