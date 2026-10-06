Thông tin phát đi của NVL cho biết, hiện nay, Novaland ghi nhận trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.

Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của Công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của Công ty.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Novaland đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đến nay Tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan. Trong thời gian tới, Tập đoàn Novaland sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Trong bối cảnh đó, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể tạo ra cách hiểu không đầy đủ về tình hình của Công ty, qua đó ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động cũng như các nỗ lực phục hồi và ổn định hoạt động của Công ty.

Novaland cam kết tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Novaland phản hồi về thông tin 'phá sản', 'mất khả năng hoạt động'

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, NVL đạt lợi nhuận sau thuế đạt 912 tỷ đồng.

Trong quý II, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.509 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 1.341 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Sunrise Riverside, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 168 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng ghi nhận hơn gần 1.200 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ còn gần 392 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Đây là yếu tố chính giúp Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 912 tỷ đồng trong quý.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.096 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, tương đương 96% chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL của Novaland đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10 ở 10.400 đồng/cổ phiếu, giảm 1,42% so với phiên trước. Trước đó, cổ phiếu NVL cũng biến động mạnh. Sau 8 phiên giảm liên tiếp, NVL hồi phục trong 3 phiên giao dịch từ 30/9 đến 5/10.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh NVL thực hiện chốt quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 32.000 tỷ đồng.