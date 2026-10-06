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Chứng khoán ngày 6/10: Thanh khoản khởi sắc, VN-Index đảo chiều tăng điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
18:02 | 06/10/2026
Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp khi lực cầu tại vùng giá thấp cải thiện trong phiên chiều, cùng thanh khoản khởi sắc. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa và áp lực bán ròng của khối ngoại cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu.
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VN-Index tăng hơn 5 điểm

Sau phiên phục hồi với thanh khoản thấp và diễn biến phân hóa, thị trường chứng khoán chịu áp lực bán trong phiên sáng, kéo VN-Index lùi về quanh 1.735 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu tại vùng giá thấp cải thiện trong phiên chiều đã giúp thị trường đảo chiều tăng điểm, cùng với thanh khoản khởi sắc. Kết phiên, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương đương 0,33%, lên 1.759,08 điểm.

Chứng khoán ngày 6/10: Thanh khoản khởi sắc, VN-Index đảo chiều tăng điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 6/10.

Mặc dù thị trường tăng điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 124 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 171 mã giảm giá.

VN-Index kết phiên trong sắc xanh, nhưng phần lớn nhóm ngành bị bỏ lại phía sau với 20/35 nhóm đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú, vận tải hàng hóa và phân bón là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, công nghệ viễn thông và hóa chất cơ bản là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +4,36 điểm, lên mức 1.898,82 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế với 17 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 6 mã giữ giá.

Thị trường phát đi tín hiệu nhộn nhịp trở lại khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn ( 18%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 827 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19.579 tỷ đồng, tăng 45,21% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều với chỉ số VN-Index khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm -4,09 điểm, lên mức 265,53 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,26 điểm, về mức 125,23 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 2.613 tỷ đồng, chủ yếu ở giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HDB. Trong đó, HDB (-1,958 tỷ đồng), VJC (-771 tỷ đồng), PNJ (-102 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, SHB (+78 tỷ đồng), VIC (+78 tỷ đồng) và GMD (+60 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 56 tỷ đồng.

Lực cầu cải thiện, thị trường vẫn phân hóa

Lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp VN-Index đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, đà phục hồi lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, bớt phụ thuộc vào các cổ phiếu vốn hóa lớn so với phiên trước. Những nhóm chịu áp lực bán mạnh trong phiên sáng như bất động sản, chứng khoán cũng ghi nhận sự phục hồi rõ nét.

Thanh khoản cải thiện với khối lượng khớp lệnh cao hơn khoảng 18% so với mức bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền có dấu hiệu quay lại khi giá cổ phiếu giảm về vùng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, mức độ phân hóa vẫn cao, phản ánh sự lựa chọn thận trọng của nhà đầu tư.

Chứng khoán ngày 6/10: Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm
Lực cầu gia tăng trong phiên chiều ngày 6/10 giúp VN-Index đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm năng lượng tăng 1,99%, với sắc xanh tại BSR, PLX, PVS, PVD, PVT và PVP. Nhóm chứng khoán tăng 1,42%, được hỗ trợ bởi nhiều mã như SSI, HCM, VCI, VND, MBS và SHS.

Nhóm ngân hàng tăng nhẹ 0,23%, nhưng diễn biến giữa các cổ phiếu có sự phân hóa. VCB, CTG, VPB, MBB, LPB và VIB tăng giá, trong khi TCB, STB, ACB, SHB và TPB giảm.

Tại nhóm bất động sản, mức tăng chung đạt 0,16%, với VHM, KBC, VPI, IDC, TCH, DIG và CEO đóng cửa trong sắc xanh. Ngược lại, BCM, NVL, KDH, DXG, PDR và NLG vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm nguyên vật liệu tăng 0,17%, nhờ đóng góp của GVR, MSR, DCM, DPM và HT1. Trong khi đó, nhóm phần mềm giảm 2,34%, chủ yếu do diễn biến tiêu cực tại FPT và CMT. Riêng PNJ kết phiên giảm sàn, không có dư mua, với khoảng 14,7 triệu cổ phiếu chờ bán tại mức giá sàn.

Về xu hướng, VN-Index đang cho thấy khả năng phục hồi quanh vùng 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp của tháng 8/2026. Nếu lực cầu tiếp tục được duy trì, chỉ số có thể kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.775 điểm. Dù vậy, hai phiên tăng liên tiếp chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều, cần tiếp tục theo dõi sức mạnh dòng tiền và mức độ lan tỏa của đà tăng./.

Mai Tấn
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VN Index đảo chiều tăng điểm áp lực bán ròng khối ngoại Nhóm ngành tăng điểm mạnh lực cầu bắt đáy thị trường chứng khoán ngày 6/10 thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa nhóm phần mềm giảm điểm

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