Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
11:36 | 05/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới giảm trong phiên sáng đầu tuần, dầu WTI về mốc 90 USD/thùng, dầu Brent giảm xuống dưới 102 USD/thùng.
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Trong phiên giao dịch sáng nay (5/10), giá dầu WTI xuống 90,24 USD/thùng, giảm 0,87 USD/thùng, tương đương giảm 0,95%. Trước đó, dầu WTI đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 91,11 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent cũng đảo chiều giảm xuống 101,68 USD/thùng, mất 1,04 USD/thùng, tương đương giảm 1,01%. Dầu Brent đóng cửa phiên trước ở mức 102,72 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm
Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm. Ảnh: TL.

Giá dầu biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất dầu của Saudi Arabia.

Rạng sáng 4/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiếp tục tiến hành 97 đợt tấn công bằng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa nhằm vào lực lượng đối phương trên mặt trận Tor al-Baha và trục Taiz.

Bên cạnh diễn biến địa chính trị, thị trường cũng theo dõi chính sách nguồn cung của OPEC+. Tại cuộc họp ngày Chủ nhật vừa qua, OPEC+ nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11, phù hợp với dự báo rằng nhóm chưa có những điều chỉnh đáng kể về chính sách sản lượng trong thời gian tới.

Hiện sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của một số thành viên OPEC+ tại vùng Vịnh vẫn chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Trong những tháng gần đây, lượng dầu xuất khẩu của khu vực được ghi nhận chỉ dao động khoảng 60 - 80% so với mức bình thường./.

Văn Nam
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