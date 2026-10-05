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Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

08:57 | 05/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/10) đồng loạt tăng. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng lần lượt 747.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 774.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,51%% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 5/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.158.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.225.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 28.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.158.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.225.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.158.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.539.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.546.523 đồng/kg (mua vào) và 59.333.185 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 5/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 61,2865 USD/ounce, tăng 1,51%% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Dữ liệu cập nhật của Kitco cũng cho thấy, giá bạc giao ngay đang dao động trên 61 USD/ounce. Tại một thời điểm trong ngày 4/10, giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức khoảng 60,27 USD/ounce, trong khi các cập nhật sau đó cho thấy giá tăng lên hơn 61 USD/ounce. Điều này phản ánh trạng thái giằng co khá rõ của thị trường khi bạc đang tìm điểm cân bằng mới.

Mốc 61 USD/ounce vì vậy đang trở thành vùng giá đáng chú ý. Việc bạc có thể giữ được vùng hỗ trợ này hay tiếp tục xuyên thủng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Với bạc, chính sách tiền tệ của Mỹ là một trong những biến số quan trọng nhất đối với thị trường trong ngắn hạn.

Bạc vừa mang đặc tính của kim loại quý, vừa có nhu cầu công nghiệp lớn. Vì vậy, giá bạc không chỉ chịu ảnh hưởng bởi lãi suất và đồng USD mà còn phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sản xuất.

Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn. Đồng USD mạnh cũng khiến bạc trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và Fed có thêm lý do để giảm lãi suất, bạc có thể được hưởng lợi từ sự suy yếu của USD và lợi suất trái phiếu.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các số liệu CPI và PPI tháng 9 của Mỹ, cùng với diễn biến giá năng lượng và những phát biểu mới từ các quan chức Fed trước cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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