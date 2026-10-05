Tích sản bằng thói quen: Khi đầu tư định kỳ quỹ mở chỉ còn là một lần cài đặt

Tích sản ngay trong ứng dụng ngân hàng quen thuộc

Đầu tư định kỳ giúp nhà đầu tư hình thành kỷ luật tài chính và thoát khỏi áp lực chọn thời điểm. Đó cũng là tinh thần của Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) triển khai. Từ ngay bây giờ, chương trình có thể được đăng ký ngay trên ứng dụng VCB Digibank.

Khách hàng Vietcombank có thể mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở VCBF bằng chính thông tin định danh đã có tại ngân hàng, không cần thực hiện lại bước xác thực khách hàng (KYC) với VCBF. Nhà đầu tư đã có tài khoản tại VCBF chỉ cần liên kết một lần với VCB Digibank.

Một lần cài đặt, nhiều năm tích lũy

Sau khi đăng ký, nhà đầu tư chọn quỹ, số tiền và ngày trích tiền hàng tháng. Hệ thống sẽ tự động chuyển tiền theo lịch thanh toán định kỳ để mua chứng chỉ quỹ mỗi tháng, giúp khoản đầu tư diễn ra đều đặn mà không cần nhớ hay thao tác lại mỗi tháng.

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) của VCBF có thể đăng ký ngay trên ứng dụng VCB Digibank. Ảnh: VCBF

Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng mỗi tháng, phù hợp cả với người mới đi làm. Nhà đầu tư có thể theo dõi trạng thái giao dịch, thay đổi hoặc hủy yêu cầu thanh toán định kỳ ngay trên ứng dụng theo điều kiện áp dụng. Nhà đầu tư tham gia SIP còn được áp dụng mức phí bán ưu đãi, tính theo kỳ giao dịch SIP đầu tiên.

Nhiều lựa chọn cho từng mục tiêu

Tùy mục tiêu và khẩu vị rủi ro, nhà đầu tư có thể chọn các quỹ mở của VCBF, gồm quỹ cổ phiếu VCBF-BCF, VCBF-AIF và VCBF-MGF, quỹ cân bằng VCBF-TBF và quỹ trái phiếu VCBF-FIF. Ví dụ, quỹ VCBF-BCF là quỹ cổ phiếu hoạt động lâu năm nhất trong nhóm quỹ cổ phiếu VCBF, đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản tốt trên sàn HSX và HNX, hướng tới gia tăng vốn trong trung và dài hạn. Nhà đầu tư ưu tiên ổn định có thể cân nhắc quỹ trái phiếu hoặc quỹ cân bằng.

Đằng sau mỗi quỹ là đội ngũ chuyên gia của VCBF, công ty có nền tảng từ Vietcombank và Franklin Templeton, trực tiếp nghiên cứu và quản lý danh mục. Tiền của nhà đầu tư được chuyển vào tài khoản của quỹ tại ngân hàng giám sát, tách biệt với tài sản của công ty quản lý quỹ.

Từ một khoản tiền nhỏ mỗi tháng, một lần cài đặt trên điện thoại, SIP biến việc tích sản từ một quyết định cần cân nhắc mỗi tháng thành một thói quen tự vận hành. Và như nhiều thói quen tốt khác, giá trị của nó lớn dần theo thời gian.

Khách hàng có thể đăng ký SIP tại mục Sản phẩm → Đầu tư → Chứng chỉ quỹ trên ứng dụng VCB Digibank, hoặc tìm hiểu thêm tại website vcbf.com hoặc hotline (024) 3936 4540 (Hà Nội), (028) 3827 0750 (TP.HCM).

Lưu ý rủi ro: Đầu tư vào quỹ mở có rủi ro, giá trị chứng chỉ quỹ có thể tăng hoặc giảm. Kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Đầu tư định kỳ không đảm bảo lợi nhuận hay bảo vệ khỏi thua lỗ. Nhà đầu tư nên đọc kỹ Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ trước khi đầu tư.