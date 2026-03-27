Đưa chính sách thuế thu nhập thành công cụ thúc đẩy phát triển

Bổ sung 5 loại thu nhập được miễn thuế

Dự thảo Nghị định được thiết kế với bố cục 7 Chương, 70 Điều, bám sát các nội dung mà Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết. Mục tiêu của Nghị định là đảm bảo tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, khắc phục triệt để các khó khăn trong thời gian qua, đồng thời phù hợp với xu hướng cải cách thuế quốc tế.

Về cơ bản, các quy định mới sẽ trực tiếp giảm nghĩa vụ thuế trong nhiều trường hợp, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế. Nội dung này thể hiện tại các quy định về giảm trừ gia cảnh, biểu thuế lũy tiến từng phần, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, quy định bổ sung về các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục – đào tạo, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh, ngưỡng tính thuế đối với một số khoản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng…

Một trong những thay đổi quan trọng là dự thảo Nghị định mở rộng đáng kể diện thu nhập được miễn thuế, bao gồm 21 khoản thu nhập được miễn thuế, bổ sung 5 khoản thu nhập so với trước đây. Với việc mở rộng này, chính sách thuế thu nhập cá nhân không chỉ điều tiết thu nhập mà còn là công cụ hỗ trợ phát triển những lĩnh vực Nhà nước ưu tiên, nhất là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp hiện đại, tài chính xanh và thị trường vốn.

Theo đó, dự thảo quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, cũng như cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, dự thảo thể hiện xu hướng dùng ưu đãi thuế để khuyến khích tái cơ cấu sản xuất theo hướng quy mô lớn, tập trung và hiện đại hơn. Cụ thể, dự thảo quy định miễn thuế đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Đây là nhóm chính sách sẽ góp phần khuyến khích liên kết chuỗi, thu hút đầu tư vào nông nghiệp và thúc đẩy phát triển các mô hình sản xuất bền vững.

Mở rộng các chính sách ưu đãi, các khoản miễn trừ

Dự thảo cũng mở rộng ưu đãi đối với các khoản doanh nghiệp đóng góp cho người lao động liên quan đến bảo hiểm hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, khoản tiền do người sử dụng lao động đóng góp cho các hình thức bảo hiểm này cho người lao động sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế nếu không quá 3 triệu đồng/người/năm, trong khi mức khống chế hiện nay chỉ là 1 triệu đồng/người/năm.

Một nội dung khác liên quan trực tiếp đến hàng triệu người làm công ăn lương là việc mở rộng các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế và các khoản được miễn thuế. Theo dự thảo, toàn bộ khoản tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ sẽ không bị tính thuế, trong khi trước đây chỉ miễn thuế đối với phần tiền lương được trả cao hơn so với làm việc ban ngày hoặc làm trong giờ. Cùng với đó, toàn bộ khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được nhận, kể cả cao hơn mức quy định của pháp luật lao động, cũng được miễn thuế; trước đây chỉ phần nhận theo mức luật định mới được miễn. Đây là sự điều chỉnh có ý nghĩa lớn về mặt an sinh, nhằm hỗ trợ người lao động.

Cùng với đó, dự thảo còn bổ sung các quy định liên quan đến giảm trừ cho y tế, giáo dục, ghi nhận đầy đủ hơn những chi phí thiết yếu mà người dân phải bỏ ra để duy trì chất lượng cuộc sống và đầu tư cho tương lai.

Đối với thị trường tài chính, chứng khoán, dự thảo Nghị định cũng có bước điều chỉnh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn theo hướng bền vững hơn. Theo đó, cá nhân được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở được thành lập theo pháp luật về chứng khoán nếu nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua.

Đồng thời, dự thảo quy định giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo Luật Chứng khoán trong thời hạn 5 năm, tức đến ngày 31/12/2031. Chính sách này nhằm khuyến khích nhà đầu tư chuyển từ tâm lý đầu tư ngắn hạn sang đầu tư có tính ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

Ngoài thị trường chứng khoán truyền thống, dự thảo còn bổ sung các quy định miễn, giảm thuế đối với các công cụ tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong đó có miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu chính quyền địa phương tương tự như trái phiếu Chính phủ; miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu xanh và thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau phát hành.

Khi được hoàn thiện và ban hành, Nghị định sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách chính sách thuế theo hướng hiện đại, hỗ trợ tăng trưởng và lấy người nộp thuế làm trung tâm, từ đó đưa chính sách thuế trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.