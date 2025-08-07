Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Halal qua cửa ngõ Malaysia

(TBTCO) - Sáng ngày 07/8/2025 diễn ra Hội thảo “Triển vọng xuất khẩu vào thị trường Halal qua cửa ngõ Malaysia 2025” đã mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Halal toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ USD, với Malaysia là cửa ngõ chiến lược.

Trước áp lực thuế quan từ Mỹ, Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Halal toàn cầu trị giá 5 nghìn tỷ USD, chọn Malaysia làm cửa ngõ chiến lược để mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế 2025.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Việt Nam tìm kiếm thị trường thay thế để duy trì tăng trưởng. Thị trường Halal, dự kiến đạt 5 nghìn tỷ USD vào năm 2030, trở thành hướng đi đầy tiềm năng. Với vị thế trung tâm Halal toàn cầu, Malaysia là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận hơn 2 tỷ người Hồi giáo.

Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Malaysia đạt 7,7 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ 2024, trong đó xuất khẩu sang Malaysia đạt 2,5 tỷ USD với các sản phẩm chủ lực như máy móc, thiết bị, điện tử, sắt thép, xăng dầu, hóa chất. Riêng TP. Hồ Chí Minh ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu với Malaysia đạt 2,6 tỷ USD, tăng 34,7%, với xuất khẩu đạt 435 triệu USD, tăng 16,6%. Malaysia có sức mua lớn, nhu cầu đa dạng, văn hóa tiêu dùng gần gũi, cùng độ mở thị trường cao nhờ các hiệp định ASEAN và CPTPP, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Malaysia bao gồm máy móc thiết bị và phụ tùng; máy vi tính; điện tử và linh kiện. Ảnh minh hoạ.

Để khai thác cơ hội, Việt Nam triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal đến năm 2030”, được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/2/2023. Đề án hướng tới đưa Việt Nam thành trung tâm đáng tin cậy trong chuỗi giá trị Halal toàn cầu, tận dụng 15 hiệp định thương mại tự do với các nước Hồi giáo như Malaysia, Indonesia, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Cơ quan Chứng nhận Halal Việt Nam (HCA) được JAKIM (Malaysia) công nhận giúp hàng Việt dễ dàng vào hệ thống phân phối tại Malaysia và các thị trường Halal khác.

Tại hội thảo, bà Zaimah Osman, Lãnh sự Thương mại MATRADE tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết MATRADE với mạng lưới 48 văn phòng toàn cầu sẵn sàng tư vấn, cung cấp thông tin thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt.

TS. Phú Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học - Nhân học TP. Hồ Chí Minh, đề xuất các giải pháp: ký kết công nhận lẫn nhau với các tổ chức Halal uy tín như JAKIM, MUIS, MUI, GCC; phát triển khu công nghiệp, trung tâm logistics chuyên biệt cho Halal; thành lập trung tâm đào tạo Halal, tăng liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; số hóa quy trình chứng nhận, ứng dụng blockchain để minh bạch nguồn gốc, giảm chi phí; và xây dựng thương hiệu “Vietnam Halal Certified” để định vị uy tín toàn cầu.

Bà Shariza binti Abdul Rasheed, Giám đốc Sản phẩm Halal - Ngân hàng Maybank Malaysia, nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt có thể đưa sản phẩm lên sàn B2B Halal Salaam Market, tiếp cận nhà cung cấp, đối tác bản địa qua các chương trình kết nối, sử dụng công cụ tài trợ như Thư tín dụng (LC) để giảm rủi ro, và tham gia sự kiện quốc tế như MIHAS để mở rộng mạng lưới.