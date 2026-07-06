Hải Phòng triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 – 2030

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 – 2030. Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2030, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện theo hướng hiện đại, an toàn, thuận tiện và bao trùm; bảo đảm người dân và doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp, đặc biệt là các dịch vụ tài chính số, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ tài chính thiết yếu đối với các nhóm đối tượng ưu tiên. Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác (Ảnh minh hoạ). Ảnh: MC.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác theo mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; phát triển mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công và khu vực tư, tăng tỷ trọng giao dịch thanh toán điện tử trong tổng số giao dịch thanh toán.

Thành phố cũng hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân khu vực nông thôn và các nhóm yếu thế; nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động và người dân khu vực nông thôn; ứng dụng công nghệ số trong cung ứng dịch vụ tài chính, ngân hàng, thuế, kho bạc và các dịch vụ công liên quan.

Theo lộ trình, đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó có ít nhất 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 25% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế; tối thiểu 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chiến lược tài chính toàn diện; hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.

Cùng với đó, Thành phố tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; thúc đẩy thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ công và đời sống dân sinh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho các nhóm đối tượng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận, nhất là người dân khu vực nông thôn, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đối tượng yếu thế. Chú trọng phát triển tài chính vi mô, tín dụng chính sách, các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ ngân hàng số, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Song song với đó, Thành phố sẽ tập trung phát triển hạ tầng công nghệ, hạ tầng thanh toán, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tài chính toàn diện.