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SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”: Con người là nền tảng của chiến lược phát triển bền vững

10:17 | 13/07/2026
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) tiếp tục được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026). Đây là năm thứ ba liên tiếp SHS nhận được giải thưởng uy tín này, khẳng định những nỗ lực nhất quán trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển đội ngũ chất lượng cao và nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm.
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Không chỉ ghi nhận chất lượng môi trường làm việc, HR Asia còn phản ánh năng lực quản trị nguồn nhân lực, mức độ gắn kết của đội ngũ và khả năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Việc liên tiếp được vinh danh trong ba năm cho thấy những giá trị SHS theo đuổi đã trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh và nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”: Con người là nền tảng của chiến lược phát triển bền vững
SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Ảnh: PV

Con người - trung tâm trong chiến lược chuyển đổi của SHS

Được tổ chức thường niên bởi HR Asia – tạp chí hàng đầu châu Á về quản trị nhân sự, HR Asia Best Companies to Work for in Asia là một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp.

Khác với nhiều chương trình đánh giá dựa chủ yếu trên hồ sơ doanh nghiệp, HR Asia sử dụng mô hình khảo sát độc lập Total Engagement Assessment Model (TEAM), kết hợp giữa khảo sát nhân viên và đánh giá của hội đồng chuyên gia. Bộ tiêu chí tập trung vào mức độ gắn kết của đội ngũ, chất lượng môi trường làm việc, năng lực lãnh đạo, chính sách phát triển nhân tài và tính bền vững trong quản trị nguồn nhân lực.

Việc duy trì danh hiệu trong ba năm liên tiếp vì vậy không chỉ phản ánh chất lượng môi trường làm việc tại SHS, mà còn khẳng định năng lực xây dựng một tổ chức có đội ngũ chuyên nghiệp, gắn kết và sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp.

SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”: Con người là nền tảng của chiến lược phát triển bền vững
SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Đối với SHS, con người không đơn thuần là nguồn lực vận hành mà là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh. Trong chiến lược chuyển đổi từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang định chế tài chính đầu tư hiện đại theo định hướng Full-service Wealth Management, SHS xác định mọi mục tiêu phát triển đều được hiện thực hóa thông qua đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm.

Chiến lược phát triển của SHS được xây dựng trên bốn trụ cột kinh doanh gồm: môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; phân phối và tư vấn quản lý tài sản; ngân hàng đầu tư; đầu tư và kinh doanh nguồn vốn. Đây là nền tảng để Công ty phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức.

Song song với đó, SHS triển khai năm nền tảng chiến lược nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn, gồm: lấy khách hàng làm trung tâm; nâng cao năng lực đội ngũ; đẩy mạnh đầu tư công nghệ; hoàn thiện quản trị hệ thống; và phát triển bền vững. Trong đó, phát triển con người giữ vai trò xuyên suốt, kết nối và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. SHS không ngừng đầu tư cho đào tạo, phát triển chuyên môn và xây dựng đội ngũ theo tinh thần chủ động, đổi mới và cải tiến liên tục (Kaizen), giúp mỗi cán bộ nhân viên nâng cao năng lực tư vấn, khả năng thích ứng và đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình tài chính.

Chính nền tảng đó đã tạo động lực để SHS chuyển dịch từ mô hình cung cấp dịch vụ giao dịch sang cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình quản lý và gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Dấu ấn của chiến lược phát triển toàn diện

Song hành với phát triển con người, SHS tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống core, nâng cấp nền tảng giao dịch SH Smart trên cả web và ứng dụng di động, phát triển nền tảng tư vấn SH Advisor, đồng thời đẩy mạnh số hóa quy trình vận hành và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ. Với SHS, công nghệ không thay thế con người mà là công cụ giúp đội ngũ chuyên gia nâng cao hiệu quả tư vấn, cá nhân hóa trải nghiệm và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Việc xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi nhân sự được trao quyền, được khuyến khích đổi mới và có cơ hội phát triển vì vậy không chỉ là mục tiêu về nguồn nhân lực mà còn là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của SHS.

SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”: Con người là nền tảng của chiến lược phát triển bền vững
Con người là một trong những năng lực cạnh của SHS với trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm.

Danh hiệu HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 tiếp tục nối dài chuỗi dấu ấn nổi bật của SHS trong năm 2026. Trước đó, Công ty đã được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả (VIE10), nhận giải thưởng quốc tế “Equity Deal of the Year – Vietnam” tại Asian Banking & Finance - Corporate & Investment Banking Awards 2026, đồng thời được IR Awards 2026 ghi nhận là Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin.

Mỗi giải thưởng phản ánh một khía cạnh trong chiến lược phát triển của SHS – từ đổi mới sáng tạo, năng lực Investment Banking, quản trị minh bạch đến phát triển nguồn nhân lực. Tựu trung, đó đều là những nền tảng quan trọng để SHS xây dựng một định chế tài chính đầu tư hiện đại, vận hành trên cơ sở quản trị chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến, đội ngũ chất lượng cao và hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện.

Đối với SHS, đầu tư vào con người không chỉ nhằm xây dựng một môi trường làm việc xuất sắc, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn. Với định hướng trở thành tổ chức Full-service Wealth Management hàng đầu Việt Nam, SHS sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, con người làm nền tảng, công nghệ làm động lực, quản trị làm trụ cột và phát triển bền vững làm định hướng, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo tài chính thịnh vượng” và đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng, đối tác và thị trường vốn Việt Nam./.

Hải Băng
Từ khóa:
shs Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội SHS - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á

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