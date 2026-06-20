Từ dòng chảy thông tin đến những quyết sách kinh doanh

Thông tin chất lượng giúp doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Quang Anh - CEO Công ty TNHH May mặc Dony cho rằng, báo chí lĩnh vực kinh tế tài chính, trong đó có Báo Tài chính - Đầu tư, đã và đang mang lại nhiều giá trị thiết thực cho hoạt động điều hành doanh nghiệp. Theo ông, không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện tự tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh tế từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi đó, báo chí lĩnh vực kinh tế tài chính giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh các thông tin quan trọng như tăng trưởng GDP, chỉ số chứng khoán, tình hình xuất nhập khẩu cùng nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô khác.

Điều được ông Quang Anh đánh giá cao không chỉ nằm ở các số liệu mà còn ở những phân tích, nhận định và góc nhìn từ các chuyên gia được báo chí chuyển tải. Những nội dung này giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở tham khảo bên cạnh quan điểm chủ quan của mình trước khi đưa ra quyết định.

Bạn đọc tìm hiểu thông tin trên Thời báo Tài chính Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Theo ông Quang Anh, nhiều bài viết còn phản ánh kinh nghiệm thực tiễn, cách nhìn và đánh giá từ các doanh nghiệp hoặc chuyên gia khác. Đây là nguồn thông tin có giá trị bởi giúp người đọc tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ thay vì chỉ nhìn từ thực tế hoạt động của chính doanh nghiệp mình.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thế giới cho rằng, báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp cập nhật nhanh các diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý, xu hướng thị trường và những thay đổi liên quan đến thương mại quốc tế.

Ông Thái chia sẻ, những thông tin về tỷ giá, lãi suất, thuế, logistics, xuất nhập khẩu hay các hiệp định thương mại tự do đều có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tiếp cận thông tin kịp thời không chỉ giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, các bài phân tích chuyên sâu từ báo chí lĩnh vực kinh tế tài chính còn giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn xu hướng phát triển của từng ngành nghề, từ đó hỗ trợ quá trình hoạch định chiến lược trung và dài hạn.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á nhìn nhận báo chí như một “la bàn” chiến lược đối với doanh nghiệp. Báo chí về lĩnh vực kinh tế tài chính không chỉ cung cấp dữ liệu vĩ mô, biến động ngành và các phân tích chuyên sâu, mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh những thay đổi về luật pháp, thuế khóa và chính sách tiền tệ. Đây là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, quản lý dòng tiền và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường.

Bên cạnh đó, việc phản ánh bức tranh toàn cảnh về lạm phát, tỷ giá, lãi suất hay tình hình hoạt động của các đối thủ, đối tác cũng giúp doanh nghiệp nhận diện sớm các rủi ro tài chính để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Ông Hải cho biết, những thông tin chính thống từ các cơ quan báo chí uy tín còn góp phần nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp đối với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư thông qua việc cung cấp những thông tin khách quan, đáng tin cậy về năng lực và tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Cầu nối chính sách và thúc đẩy minh bạch thị trường

Ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch Saigon Ratings cho rằng, báo chí nói chung và báo chí lĩnh vực kinh tế tài chính nói riêng từ lâu đã trở thành kênh truyền thông chính thống có uy tín và sức lan tỏa lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ góp phần đưa các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật mới đến với doanh nghiệp, báo chí còn giúp kết nối thực tiễn thị trường với cơ quan quản lý thông qua việc phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách.

Theo ông Minh, thông qua báo chí, các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và chuyên gia có cơ hội phản ánh những vấn đề đang tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để các cơ quan quản lý nghiên cứu, xem xét và có giải pháp điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn. Đây cũng là kênh lan tỏa những mô hình kinh doanh hiệu quả, các bài học kinh nghiệm quốc tế và những nhân tố tích cực trên thị trường, qua đó tạo động lực đổi mới và phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ở góc độ một tổ chức xếp hạng tín nhiệm, ông Minh đánh giá báo chí thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao tính minh bạch thông tin thị trường, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo ông Minh, những chuyển biến tích cực về chất lượng thị trường và mức độ minh bạch thông tin trong những năm gần đây đã góp phần định hướng thị trường phát triển an toàn, bền vững, đồng thời hỗ trợ khơi thông dòng vốn đầu tư trung và dài hạn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh với lượng thông tin khổng lồ được lan truyền mỗi ngày, vấn đề độ tin cậy của thông tin cũng được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ông Phạm Quang Anh chia sẻ, điều đáng lo ngại hiện nay không phải là những thông tin sai lệch dễ nhận biết, mà là những thông tin thiếu chính xác nhưng được trình bày rất thuyết phục, khiến người đọc dễ tin là đúng. Chính vì vậy, báo chí chính thống ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc xác thực thông tin và giúp doanh nghiệp có cơ sở tiếp cận những nguồn tin đáng tin cậy hơn.

Ông Quang Anh cũng cho rằng, báo chí còn góp phần thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong xã hội. Khi một vấn đề được các cơ quan báo chí phản ánh, cơ quan chức năng thường quan tâm và xử lý nghiêm túc hơn, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người dân.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thái nhận định, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch của thị trường thông qua việc phản ánh khách quan các chính sách, diễn biến kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp. Theo ông, một môi trường kinh doanh minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin đáng tin cậy hơn, đồng thời tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.