Doanh nhân Việt Nam có đủ năng lực và tầm vóc để cạnh tranh công bằng với thế giới

Trong khuôn khổ Diễn dàn Kinh tế mới 2025 (VNEF), Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times đã tổ chức Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 và Lễ công bố, vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp được vinh danh. Ảnh: Đức Thanh

Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, các tiêu chí bình xét Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2025 tập trung các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Qua triển khai khảo sát, Chương trình năm nay công bố các hạng mục vinh danh sau: Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam; Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm; Top 10 Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Top 10 Thương hiệu Uy tín; Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh; Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: VGP

Các doanh nghiệp tham gia lần này rất đa dạng, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sự đa dạng này còn thể hiện ở các lĩnh vực hoạt động, từ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất,công nghệ cho đến dịch vụ, thương mại.

Việc bình xét và vinh danh đa dạng các doanh nghiệp và hạng mục trong Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong cách nhìn nhận và đánh giá doanh nghiệp không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà còn dựa trên giá trị bền vững, năng lực đổi mới, đóng góp xã hội và khả năng vươn tầm quốc tế.

Đại diện cho các doanh nhân, phát biểu tại buổi lễ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đánh giá, gần bốn thập kỷ qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc hội nhập và phát triển đất nước.

Từ những tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong đưa hàng trăm thương hiệu quốc tế vào Việt Nam, kiến tạo hệ sinh thái bán lẻ, hàng không, tài chính, công nghệ và giáo dục, cho đến những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, dấn thân trên các lĩnh vực mới mẻ, tất cả đều góp phần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) phát biểu Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, doanh nhân Việt Nam có đủ khát vọng, năng lực và tầm vóc để cạnh tranh công bằng với thế giới. Tuy nhiên, để khát vọng ấy được hiện thực hóa trọn vẹn, cộng đồng doanh nhân Việt Nam rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường thuận lợi từ Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Một cơ chế chính sách minh bạch, ổn định và nhất quán, cải cách thể chế thực chất, giảm rào cản thủ tục, tạo môi trường minh bạch và thông thoáng, sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng nhau xây dựng một nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh và tự chủ.