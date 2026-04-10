Chứng khoán

Mặt trời Hòa Bình chủ động cơ cấu nguồn vốn, kỳ vọng dài hạn vào đầu tư bất động sản

08:26 | 10/04/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình vừa chính thức công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025. Các chỉ số cho thấy doanh nghiệp đang chủ động cơ cấu nguồn vốn, đầu tư vào các dự án trọng điểm trong khi vẫn duy trì sức khỏe tài chính ở ngưỡng an toàn cao.
Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kết thúc năm tài chính 2025, vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 2.983 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ trước, trong đó có hơn 245 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Đại diện doanh nghiệp cho biết, công ty đang dồn nguồn lực cho hàng loạt dự án quy mô tại Phú Thọ (khu vực Hòa Bình cũ).

Đặc thù của ngành kinh doanh bất động sản là doanh thu và lợi nhuận thường chỉ được ghi nhận vào thời điểm hoàn thiện, bàn giao sản phẩm. Do đó, việc công ty vẫn duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong giai đoạn giải ngân đầu tư lớn là một điểm sáng, minh chứng cho hiệu quả của các phương án kinh doanh hiện hữu. Điều này không chỉ giúp bảo toàn vốn mà còn tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp bước vào chu kỳ đầu tư mới.

Tại thời điểm cuối năm 2025, các chỉ số đòn bẩy tài chính của công ty được kiểm soát ở mức hợp lý. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Mặt trời Hòa Bình ở mức 1,38 lần, và tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,58 lần. Công ty đang huy động dòng tiền, phục vụ cho việc đẩy mạnh các khoản đầu tư dài hạn vào quỹ đất và bất động sản có tiềm năng sinh lời cao.

Bên cạnh đó, hệ số thanh toán lãi vay vẫn được duy trì ở mức 1,14 lần, cho thấy doanh nghiệp hoàn toàn làm chủ được các nghĩa vụ nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt mức 20,66 lần. Đây là tỷ lệ an toàn ở mức cao, thể hiện hiệu quả trong quản lý vốn lưu động, đồng thời thừa nguồn lực để ứng phó với các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Các số liệu tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình cho thấy đơn vị đang trong pha “tích lũy chiến lược”. Việc ưu tiên dòng tiền cho đầu tư dài hạn thay vì lợi nhuận ngắn hạn thể hiện tầm nhìn trong việc đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của thị trường bất động sản khu vực phía Bắc.

Về dài hạn, Mặt trời Hòa Bình được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc khi các dự án đầu tư bắt đầu sinh lời./.

Quỳnh Như
Mặt trời Hòa Bình sun group

