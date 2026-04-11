Bất động sản

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

06:06 | 11/04/2026
(TBTCO) - Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất; thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống được cảm nhận mỗi ngày đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
aa

Điểm đến mới của thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu

Thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong cách tầng lớp trung lưu, thượng lưu lựa chọn nơi sống. Thay vì tìm kiếm một tài sản để sở hữu, họ tìm kiếm một không gian để gắn bó, nơi có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu kết nối, riêng tư và cân bằng trong đời sống thường nhật.

Tuy nhiên, một không gian sống chỉ thực sự bền vững khi được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế. Giá trị không còn nằm ở từng yếu tố riêng lẻ, mà ở sự liền mạch giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và vận hành, những yếu tố cùng nhau tạo nên một trải nghiệm sống nhất quán, đủ sức giữ chân con người theo thời gian. Chính sự dịch chuyển này đang định hình một “ngôn ngữ” mới cho bất động sản cao cấp, nơi trải nghiệm sống trở thành thước đo giá trị cốt lõi.

Trong bức tranh đó, châu Á nổi lên như một thị trường không gian sống giàu tiềm năng, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ sự năng động, khả năng kết nối và bản sắc riêng biệt. Nếu Singapore hay Thái Lan được nhận diện bởi hạ tầng đồng bộ và chuẩn sống hiện đại, thì Việt Nam lại sở hữu một lợi thế khác: sự cân bằng giữa chiều sâu văn hóa, thiên nhiên đa dạng và nhịp sống đô thị đang phát triển.

Sự năng động, khả năng kết nối và bản sắc riêng biệt là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam

Sự năng động, khả năng kết nối và bản sắc riêng biệt là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam

Chính những yếu tố này tạo nên một môi trường sống có khả năng nuôi dưỡng trải nghiệm thường nhật, từ nhịp sống, cộng đồng đến cảm xúc gắn bó với không gian ngày càng phù hợp với nhóm khách hàng quốc tế đang tìm kiếm một nơi an cư bền vững, thay vì chỉ là điểm đến đầu tư.

Ở góc độ hạ tầng và kết nối, Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện nền tảng để hình thành các cộng đồng cư dân quốc tế ổn định. Việc mở rộng hệ thống sân bay và hạ tầng giao thông liên vùng không chỉ tạo điều kiện cho dòng vốn và nhân lực chất lượng cao, mà còn góp phần nâng cao khả năng kết nối toàn cầu, một yếu tố quan trọng trong việc định hình trải nghiệm sống tại các dự án cao cấp.

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến sẽ là điểm sáng hạ tầng cho việc mở rộng kết nối toàn cầu của Việt Nam trong tương lai

Khi thị trường cần một chuẩn tham chiếu mới

Những chuyển động này đặt ra một yêu cầu mới cho thị trường: không chỉ phát triển sản phẩm, mà cần kiến tạo những không gian sống có khả năng duy trì chất lượng trải nghiệm một cách nhất quán và lâu dài.

Trong bối cảnh đó, giá trị của một dự án không còn được đo lường bằng các yếu tố riêng lẻ, mà nằm ở năng lực tổ chức một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành xuyên suốt vòng đời dự án và đồng hành cùng nhiều giai đoạn trong cuộc sống của cư dân. Trải nghiệm sống, vì vậy, dần trở thành chuẩn tham chiếu mới trong việc định nghĩa bất động sản cao cấp.

Tại Việt Nam, một số nhà phát triển đã sớm tiếp cận thị trường theo hướng này. Masterise Homes là đơn vị tiên phong đưa ra cách tiếp cận phát triển bất động sản gắn với trải nghiệm sống toàn diện thông qua khái niệm “branded living” (không gian sống hàng hiệu), nơi mọi yếu tố trong dự án được định hướng nhằm kiến tạo trải nghiệm sống có chủ đích, thay vì tồn tại như những giá trị riêng lẻ.

Không gian sống hàng hiệu mang lại trải nghiệm sống xứng tầm, toàn diện và nhất quán
Không gian sống hàng hiệu mang lại trải nghiệm sống xứng tầm, toàn diện và nhất quán

Danh mục dự án đa dạng của Masterise Homes cho thấy cách doanh nghiệp phân tầng trải nghiệm sống trên nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Masteri Collection gắn với nhịp sống đô thị hiện đại và tính kết nối cộng đồng; Lumière Series theo đuổi sự cân bằng giữa thân - tâm - trí; trong khi các dự án bất động sản hàng hiệu hợp tác với thương hiệu quốc tế đề cao tính riêng tư và dấu ấn vị thế. Mỗi dòng sản phẩm không chỉ phản ánh một phân khúc, mà còn đại diện cho một cách tiếp cận khác nhau trong việc tổ chức trải nghiệm sống.

Hàng hiệu cho từng phân khúc, xu hướng mới của thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam
Hàng hiệu cho từng phân khúc, xu hướng mới của thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam

Cách tiếp cận này cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển dịch từ việc phát triển sản phẩm sang kiến tạo môi trường sống, nơi yếu tố lifestyle, dịch vụ và vận hành trở thành một phần cốt lõi trong giá trị bất động sản.

Trong bối cảnh đó, sự dịch chuyển từ “giá trị sở hữu” sang “giá trị trải nghiệm” không chỉ là một xu hướng, mà đang trở thành nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của bất động sản cao cấp tại Việt Nam - nơi năng lực kiến tạo trải nghiệm sống sẽ là yếu tố quyết định, đồng thời đưa thị trường tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.
Vân Vân
Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

(TBTCO) - Cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu Công ty Thành phố Đế Vương (chủ dự án Empire City) không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vòng 30 ngày thì Tổng giám đốc công ty này là ông Võ Sỹ Nhân sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận sự vận động đáng chú ý của cả dòng vốn trong nước và quốc tế, với xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét trong việc tiếp cận các tài sản có chất lượng, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực.
Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

(TBTCO) - Chia sẻ về diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2026, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, các phân khúc đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó ở phân khúc căn hộ nguồn cung tương lai đang ngày càng dịch chuyển ra các khu vực vùng ven, nơi mức giá duy trì phù hợp hơn với người mua để ở và được hỗ trợ bởi sự phát triển liên tục của hạ tầng.
Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

(TBTCO) - Lãi suất vay mua nhà leo thang, tín dụng bị kiểm soát và cơ cấu nguồn cung lệch về phân khúc giá cao đang khiến thị trường căn hộ TP.Hồ Chí Minh giảm nhiệt rõ rệt trong quý I/2026. Thanh khoản suy yếu không chỉ phản ánh tâm lý thận trọng của người mua, mà còn cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau thời gian dài tăng trưởng nóng.
TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

(TBTCO) - Trong khi nguồn cung mới gần như không tăng, nhu cầu thuê đang dần phục hồi giúp thị trường bán lẻ và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh giữ được trạng thái ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang được nâng đỡ bởi lực cầu thực, thay vì tăng trưởng nóng từ nguồn cung.
Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

(TBTCO) - Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2026 về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 729 ha. Tổng số tiền thu từ đấu giá ước đạt hơn 63.000 tỷ đồng.
Việt Nam sở hữu tiềm năng dài hạn phát triển trung tâm dữ liệu

(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển trung tâm dữ liệu, nhưng lại tạo nên tiềm năng dài hạn. Việt Nam hội tụ cả lợi thế về chi phí xây dựng tương đối cạnh tranh lẫn nhu cầu ngày càng tăng đến từ điện toán đám mây, các ứng dụng AI và nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng.
