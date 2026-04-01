Sun Life khẳng định cam kết lâu dài vì sức khỏe thế hệ trẻ với chương trình Hoops + Health 2026

Sau hai năm triển khai và ghi nhận những tác động tích cực tại Việt Nam, chương trình năm 2026 sẽ được mở rộng về quy mô, tăng cường hoạt động tại trường học, tổ chức các giải đấu cộng đồng và tiếp tục nâng cấp không gian thể thao, dự kiến tiếp cận hơn 3.000 trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ra đời từ năm 2023, Hoops + Health được xây dựng nhằm ứng phó với tình trạng suy giảm vận động thể chất và lối sống ít vận động ngày càng gia tăng trong giới trẻ châu Á. Theo báo cáo năm 2022 của Active Healthy Kids Global Alliance, chưa đến 20% trẻ em từ 6 - 17 tuổi tại nhiều quốc gia châu Á đạt mức khuyến nghị 60 phút vận động thể chất cường độ vừa đến cao mỗi ngày. Việt Nam được xếp hạng “F” về mức độ vận động thể chất tổng thể, cho thấy sự cần thiết của những hành động đồng bộ và lâu dài.

Tại Việt Nam, Sun Life tiếp tục hợp tác cùng Saigon Heat để mở rộng các hoạt động bóng rổ trong trường học và cộng đồng. Năm 2026, Hoops + Health sẽ tập trung triển khai 4 nhóm hoạt động trọng tâm.

Trong năm 2026, Sun Life sẽ trao tặng các bộ thiết bị bóng rổ cho 18 trường tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, góp phần giúp học sinh tiếp cận cơ sở vật chất thể thao an toàn và chất lượng hơn. Mỗi trường sẽ được trang bị trụ bóng rổ mới, bóng thi đấu cùng áo tập luyện, phục vụ lâu dài cho hoạt động giáo dục thể chất và ngoại khóa.

Song song với hoạt động trao tặng thiết bị, chương trình Đào tạo bóng rổ học đường năm 2026 sẽ được triển khai tại 18 trường ở ba thành phố, dự kiến tiếp cận khoảng 3.600 học sinh thông qua các ngày hoạt động trực tiếp tại trường. Mỗi trường sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt quy mô lớn với tối đa 150 - 200 học sinh tham gia, giúp các em tiếp cận kỹ năng bóng rổ nền tảng và xây dựng thói quen vận động tích cực...

Chương trình 2026 được hỗ trợ bởi khoản đầu tư Sun Life khu vực trị giá 1,5 triệu CAD trong giai đoạn 2025 - 2026, với mục tiêu tạo tác động tích cực đến 45.000 người tại 6 thị trường châu Á. Riêng tại Việt Nam, chương trình dự kiến tiếp cận hơn 3.000 học sinh thông qua các hoạt động tại trường và hơn 400 học sinh cùng phụ huynh thông qua các giải đấu cộng đồng.

Bà Lay Hoon Tan - Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam chia sẻ: “Thông qua Hoops + Health, Sun Life Việt Nam tự hào đồng hành cùng nhà trường, gia đình và các đối tác cộng đồng trong hành trình truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống khỏe mạnh và năng động hơn. Bóng rổ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nền tảng giúp các em xây dựng sự tự tin, tinh thần bền bỉ và khả năng làm việc nhóm. Bước sang năm 2026, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh thiếu niên Việt Nam”./.