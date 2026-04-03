Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI: Bảo đảm chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Kiểm tra toàn diện hoạt động bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI, Trưởng đoàn Kiểm tra của đơn vị cho biết, ngay từ đầu năm 2026, triển khai Công văn số 116/CDT-KHCNBQ của Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục đã ban hành kế hoạch số 36/DTKV.VI-KTBQ về kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa Xuân năm 2026 và triển khai phong trào Kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” tại 5 điểm kho dự trữ đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia; an toàn kho tàng; kiểm tra các kho trống phục vụ công tác nhập hàng hóa năm 2026; nội vụ; phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia được cán bộ, thủ kho ở các điểm kho bảo quản theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiệt độ, độ ẩm, phòng chống mối mọt, ẩm mốc được các đơn vị thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI kiểm soát chặt chẽ.

Điểm kho dự trữ ĐK13.KV6 (Điểm kho Tân Yên) đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia về số lượng và chất lượng. Ảnh: Trần Thị Truyền

Đơn cử, tại Điểm kho ĐK13.KV6 (điểm kho Tân Yên), toàn bộ các ngăn kho đang chứa gạo, thóc đều ổn định và có nồng độ khí ni-tơ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (nồng độ N2 ≥ 98%). Các ngăn kho không có hiện tượng đọng sương và vi sinh vật sống vào kho gây hại. Các ngăn lô chứa gạo được chất xếp đảm bảo an toàn và kỹ thuật. Qua kiểm tra thực tế bằng cảm quan bên ngoài toàn bộ các ngăn lô chứa thóc, Đoàn kiểm tra của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực nhận thấy các ngăn lô kho đều đồng nhất về màu sắc vỏ bao.

Các mặt hàng vật tư cứu hộ cứu nạn và các phụ kiện kèm theo được thủ kho của Điểm kho ĐK13.KV6 kê xếp trên các giá kê đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật, mỹ thuật. Các thiết bị được duy trì bảo quản thường xuyên và định kỳ đúng quy trình kỹ thuật.

Bà Trương Thị Kim Phước - Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI chia sẻ, kết quả kiểm tra công tác quản lý và bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia tại các điểm kho cho thấy, hồ sơ bảo quản, công tác ghi chép sổ sách theo dõi kỹ thuật trong quá trình bảo quản đúng theo quy định. Theo báo cáo của 5 điểm kho và báo cáo kiểm kê, việc thu hồi màng PVC sau khi hết hàng được đảm bảo theo quy định. Việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc chuyên dùng, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác xuất, nhập được đơn vị quản lý theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn vùng kho tiếp tục được các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Hệ thống biển báo, nội quy ra vào khu vực kho được lắp đặt đầy đủ; việc kiểm soát người và phương tiện ra vào kho được thực hiện chặt chẽ. Công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai được duy trì thường xuyên; các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy được kiểm tra định kỳ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành rà soát công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ bảo quản hàng hóa tại các điểm kho. Kết quả cho thấy, hầu hết các đơn vị đều quản lý, sử dụng tài sản đúng quy định, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn.

Duy trì phong trào xây dựng vùng kho "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI cho biết, phong trào xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” được duy trì thường niên, đạt hiệu quả cao, nhiều đơn vị được xếp loại xuất sắc. Theo đó, kho tàng luôn sạch sẽ, hàng hóa đảm bảo tốt, không hư hao, tài sản nguồn lực dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn; công chức và người lao động có thêm thu nhập từ cây trồng…

Tại các vùng kho đều có sổ trực cơ quan, sổ ra vào cơ quan theo quy định, luôn bảo đảm an toàn con người, hàng hóa, phương tiện trong đơn vị. Sổ trực ban, ký giao ca giữa các ca trực đầy đủ, khách ra vào cơ quan được ghi chép đầy đủ theo quy định. Toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của nội quy và quy chế của các cấp thẩm quyền.

Các đơn vị thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống và ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ thiệt hại về người và tài sản. Việc quản lý và sử dụng trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão để đúng nơi quy định, dễ thấy, dễ lấy; tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy và nội quy phòng cháy, chữa cháy rõ ràng, được gắn đầy đủ. Các đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương tiện phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão đảm bảo hoạt động tốt khi sử dụng, có hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy, phương án chữa cháy; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Khu vực văn phòng và xung quanh kho được vệ sinh sạch sẽ, cống thoát nước được khơi thông thoáng, các lô hàng được xếp gọn gàng, vuông vắn, khoa học. Các đơn vị tích cực trồng cây xanh tạo bóng mát, chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, trồng cây ăn quả, tận dụng đất trống trồng rau sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ khu vực VI khẳng định, để phong trào xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” ngày càng phát triển, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng là lãnh đạo trực tiếp đơn vị nói phải đi đôi với làm; tổ chức phát động phong trào phải kiên quyết, sâu sát. Bên cạnh đó, có kế hoạch cụ thể và điều chỉnh, duy trì phong trào thường xuyên, tích cực, tránh tình trạng hô khẩu hiệu; tiến hành đánh giá kết quả từng đợt phong trào để rút kinh nghiệm.../.