Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các chi nhánh, phòng giao dịch MBV

Căn cứ Văn bản số 415/KV6-QLGS1 và 416/KV6-QLGS1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 6, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các chi nhánh, phòng giao dịch (PGD) kể từ quý I/2026 tại địa bàn Hải Phòng và Quảng Ninh, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Địa chỉ cũ Địa chỉ mới 1 Chi nhánh Hải Phòng Số 418-418A-420 đường Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng Tầng G, 1, 4 và một phần tầng 2, 3 tòa nhà số 103-105 phố Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng 2 PGD Hồng Bàng (Trực thuộc CN Hải Phòng) Số 418-418A-420 đường Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng Một phần tầng 2 tòa nhà số 103-105 phố Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng 3 PGD Lạch Tray (Trực thuộc CN Hải Phòng) Số 418-418A-420 đường Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng Một phần tầng 3 tòa nhà số 103-105 phố Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng 4 PGD Cẩm Phả (Trực thuộc CN Quảng Ninh) Số 16 Tô Hiệu, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Số 162-164 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nhân dịp khai trương và chuyển đến các không gian giao dịch mới khang trang, hiện đại hơn, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ có các phần quà tri ân và cảm ơn khách hàng tới trải nghiệm dịch vụ./.