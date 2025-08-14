Bắc Ninh: Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm bình quân 2,42% mỗi năm

(TBTCO) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 là chương trình đầu tiên có quy mô lớn dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người dân khu vực này.

Tại Bắc Ninh, tổng vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 1.560 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt 85% kế hoạch vốn. Chương trình đã tác động tích cực đến kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hiện, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm bình quân 2,42% mỗi năm.

Bắc Ninh đã giải ngân đạt 85% kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Ảnh: TN

Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề thiết yếu như: Xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo tồn các giá trị văn hóa. Khắc phục nhiều vấn đề mang tính cấp bách ở địa phương như: Hỗ trợ nhà ở, đất ở; quy hoạch, ổn định dân cư tại những khu vực có nguy cơ sạt lở; thiếu nước sạch sinh hoạt.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nhiều bài học kinh nghiệm quý trong thực tiễn được các đại biểu chia sẻ như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân tộc và triển khai các chính sách đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho các cấp cơ sở trong việc lập kế hoạch, huy động, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện các dự án theo quan điểm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặt ra mục tiêu huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa.

Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung rà soát, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết trong đời sống người dân./.