Đầu tư Sài Gòn VRG tăng tốc ưu tiên phát triển, mở rộng quỹ đầu tư khu công nghiệp

(TBTCO) - Tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp uy tín hàng đầu, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2025; đồng thời, nâng vốn điều lệ và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm. Hiện tổng diện tích nhà xưởng đạt gần 150.000 m2 với tỷ lệ lấp đầy 89%, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Đầu tư Sài Gòn VRG - mã Ck: SIP) được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Với quỹ đất công nghiệp rộng hơn 4.000 ha tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đầu tư Sài Gòn VRG là một trong những chủ đầu tư khu công nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến năm 2024, Công ty thu hút được gần 9 tỷ USD vốn đầu tư từ hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tạo ra hàng trăm nghìn việc làm.

Bứt tốc nửa đầu năm, tiếp đà nâng vốn điều lệ

Tiếp nối đà tăng trưởng những năm qua, Đầu tư Sài Gòn VRG tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2025. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất trong quý II/2025 đạt 2.129,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ kiểm soát tốt giá vốn, lợi nhuận gộp tăng mạnh 19% cùng kỳ, lên gần 290,8 tỷ đồng.

Hiện tổng diện tích nhà xưởng tại các khu công nghiệp của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt gần 150.000 m2, với tỷ lệ lấp đầy lên tới 89%. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 m2 diện tích nhà xưởng xây sẵn. Còn tại Khu công nghiệp Phước Đông, dự kiến từ nay đến cuối năm 2026 sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 35.000 m2 nhà xưởng xây sẵn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 4.070,7 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng tới 18% cùng kỳ, đạt 611 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp lên mức 15%, đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của Đầu tư Sài Gòn VRG, cho thấy hiệu quả khai thác tài sản và tối ưu hóa chi phí.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, doanh thu tài chính trong nửa đầu năm tăng vọt 56,3%, đạt hơn 400 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 928,3 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Các nhà đầu tư nước ngoài thăm các nhà máy tại khu công nghiệp của Đầu tư Sài Gòn VRG.

Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 chỉ sau 6 tháng, khẳng định năng lực điều hành linh hoạt và nền tảng tài chính vững chắc trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, đặc biệt sau những tác động từ chính sách thuế quan đối ứng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt hơn 27.914 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Hiện Đầu tư Sài Gòn VRG đang triển khai, phát triển nhiều dự án lớn như: Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông Bời Lời, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, Khu công nghiệp Đông Nam, cảng Thanh Phước…

Cùng với đó, Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15, tương ứng phát hành 31,57 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của SIP tăng từ 2.105,3 tỷ đồng lên 2.421,1 tỷ đồng, củng cố thêm năng lực tài chính và tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư mở rộng trong giai đoạn tới.

Mở rộng hệ sinh thái hạ tầng khu công nghiệp đa dạng

Với định hướng phát triển bền vững, sứ mệnh kiến tạo cơ sở/hạ tầng sản xuất chất lượng, hiện đại và phương châm “Luôn là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư”. Đầu tư Sài Gòn VRG không ngừng hoàn thiện dịch vụ, cải tiến để trở thành đối tác đáng tin cậy, cung cấp một môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh chất lượng nhất cho các nhà đầu tư.

Đầu tư Sài Gòn VRG cung cấp hệ sinh thái sản phẩm hạ tầng đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đầu tư và sản xuất của doanh nghiệp. Danh mục sản phẩm bao gồm: nhà xưởng xây sẵn với diện tích linh hoạt từ 680 m2 trở lên, nhà xưởng xây theo yêu cầu phù hợp với tài chính và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất đặc trưng của doanh nghiệp; cùng diện tích đất công nghiệp lớn.

Trong đó, Khu công nghiệp Phước Đông là khu công nghiệp lớn nhất của Đầu tư Sài Gòn VRG và cũng là khu công nghiệp có diện tích hàng đầu tại tỉnh Tây Ninh. Với quỹ đất công nghiệp rộng, diện tích sẵn sàng cho thuê lớn, Khu công nghiệp Phước Đông là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư FDI có quy mô sản xuất lớn. Ngoài ra, Phước Đông còn phát triển khu đô thị 247 ha bao gồm ký túc xá, nhà ở, khu vui chơi giải trí, trường học, trạm y tế…, nhằm đáp ứng cuộc sống hiện đại và tiện nghi cho người lao động trong khu và người dân ở khu vực lân cận.

Tất cả khu công nghiệp đều được đầu tư hệ thống hạ tầng công nghiệp đồng bộ và có công suất lớn: trạm biến áp, nhà máy cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải... cung cấp dịch vụ ổn định 24/7.

Hiện nay, ngoài quỹ đất sạch cho thuê rộng mở tại các khu công nghiệp, Công ty còn đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng hiện đại, diện tích linh hoạt, phù hợp với đa dạng ngành nghề: cơ khí, thiết bị điện tử, chế biến thực phẩm, dược phẩm, dệt may...

Toàn cảnh Khu công nghiệp Phước Đông.

Các nhà xưởng đều xây dựng tích hợp văn phòng làm việc và không gian sản xuất rộng. Hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy được trang bị toàn diện, đảm bảo các yếu tố về pháp lý, sẵn sàng đi vào hoạt động ngay giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển ổn định các hoạt động cốt lõi như cho thuê đất, nhà xưởng và cung cấp dịch vụ trong khu công nghiệp, Đầu tư Sài Gòn VRG định hướng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng nhằm đa dạng hóa nguồn thu và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Theo đó, trong lĩnh vực dịch vụ logistics, công ty con của Đầu tư Sài Gòn VRG hiện đang cung cấp dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và hoạt động này mang lại kết quả khả quan thời gian qua.

Cùng với đó, dịch vụ cho thuê kho bãi là một lĩnh vực còn khá mới, nhưng đang được định hướng phát triển mạnh do lợi thế về vị trí nằm gần các trục giao thông trọng điểm quốc gia như: đường Vành đai 3 (đi qua Khu Đông Nam và Lê Minh Xuân 3), cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài… Đây là yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics và thu hút khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, Công ty cũng đầu tư vào nhiều mặt bằng tiềm năng. Khi thị trường bất động sản phục hồi, đây sẽ là nhân tố làm gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Đầu tư Sài Gòn VRG và góp phần tạo nền tảng phát triển vững chắc./.