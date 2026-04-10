Khối ngoại quay lại mua ròng, gom mạnh cổ phiếu Techcombank và Hòa Phát

Phiên giao dịch ngày 10/4 ghi nhận diễn biến giằng co của thị trường khi VN-Index kiểm định vùng kháng cự quanh mốc 1.750 điểm. Chỉ số dao động trong biên độ hẹp khoảng 15 điểm trong suốt phiên, trước khi đóng cửa tại 1.750 điểm, tăng 13,32 điểm ( 0,77%).

Điểm sáng của phiên hôm nay là sự trở lại của dòng vốn ngoại. Khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị khoảng 840,6 tỷ đồng trên toàn thị trường, góp phần củng cố tâm lý tích cực.

Dẫn đầu danh sách mua ròng là cổ phiếu Techcombank (TCB) với giá trị lên tới 217,98 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 4,37% lên 32.250 đồng/cổ phiếu. Với mức tăng này, TCB là cổ phiếu đóng góp nhiều điểm tăng thứ hai cho VN-Index, chỉ sau cổ phiếu Vingroup (VIC).

Bên cạnh đó, HPG cũng được mua ròng mạnh 179,64 tỷ đồng, dù giá cổ phiếu điều chỉnh nhẹ 0,88%. Dòng tiền ngoại vẫn duy trì sự quan tâm với nhóm thép. Liên tiếp trong ba phiên gần đây, giá trị mua ròng cổ phiếu ông lớn ngành thép đã xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực mua ròng còn lan tỏa sang nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như MBB (100,5 tỷ đồng), VNM (93,9 tỷ đồng), MSN (71,6 tỷ đồng) và BSR (70,9 tỷ đồng). Đáng chú ý, cổ phiếu BSR tăng kịch trần 7%, phản ánh dòng tiền đầu cơ quay trở lại nhóm dầu khí trong phiên chiều.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng của khối ngoại tương đối phân tán. Quy mô bán ròng mỗi cổ phiếu đều không lớn. BID là mã bị bán ròng nhiều nhất, giá trị bán ròng chưa đến 70 tỷ đồng. Theo sau là VHM (43,7 tỷ đồng), FRT (37,4 tỷ đồng) và VPB (33,9 tỷ đồng). Các cổ phiếu này nhìn chung vẫn giữ được diễn biến giá ổn định hoặc tăng nhẹ, cho thấy lực cầu nội đang đóng vai trò hấp thụ hiệu quả.

Khối ngoại giao dịch tích cực rõ rệt trong phiên 10/4 khi quay lại mua ròng sau chuỗi phiên biến động. Không kể phiên mua ròng đột biến do giao dịch thoả thuận cổ phiếu VPL hôm 2/4, đây là phiên trở lại mua ròng đầu tiên của khối ngoại trong một tháng trở lại đây. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng và thép. Đây cũng hai nhóm ngành có tính dẫn dắt cao, cho thấy tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường đang kiểm định vùng kháng cự quan trọng và cần thêm động lực để bứt phá.