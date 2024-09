Central Retail khai trương siêu thị mini go! An Nhơn

(TBTCO) - Ngày 18/9/2024, Tập đoàn Central Retail và đối tác là Công ty TNHH Tân An Land đã tổ chức khai trương Siêu thị mini go! An Nhơn (tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Đây là siêu thị mini go! thứ 11 của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, với diện tích sàn hơn 3.000 m2, được xây dựng theo mô hình mới, bao gồm đầy đủ tiện ích “Ăn - Mua sắm - Vui chơi”, đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, từ các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng, vui chơi giải trí mang tính sáng tạo… là điểm đến lý tưởng cho tất cả người dân thị xã An Nhơn và vùng lân cận.

Siêu thị go! An Nhơn góp phần tạo ra hơn 100 cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân địa phương, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị GO mini An Nhơn.

Phát biểu tại Lễ Khai trương Siêu thị mini go! An Nhơn, ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết, trong thời gian qua, thị xã đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, trong đó có nhiều dự án công trình được thị xã đầu tư và kêu gọi đầu tư với quy mô lớn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng cho việc tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thị xã, phấn đấu sớm đưa thị xã trở thành thành phố vào năm 2025.

"Với ý nghĩa đó, UBND thị xã rất phấn khởi khi tập đoàn Central Retail và Công ty TNHH Tân An Land đăng ký đầu tư xây dựng Siêu thị mini go! An Nhơn tại Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An và hôm nay tổ chức Lễ khánh thành và khai trương công trình Siêu thị mini go! An Nhơn" - ông Bùi Văn Cư cho hay.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cũng chia sẻ, là thành viên của Central Retail Việt Nam, siêu thị go! An Nhơn sẽ đem đến cho người tiêu dùng địa phương đa dạng các loại bánh tươi ngon, cùng hàng ngàn mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng gia dụng, hàng thời trang và đặc biệt là phong phú mặt hàng nhập khẩu với chất lượng cao; nhiều ưu đãi hấp dẫn mang đến sự hài lòng cho khách hàng./.