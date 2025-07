Giá xăng giảm nhẹ, dầu tăng từ 15 giờ ngày 24/7

(TBTCO) - Từ 15 giờ ngày 24/7, giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu biến động trái chiều.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 24/7/2025, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo đó, kể từ 15h00 ngày 24/7/2025, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.279 đồng/lít, giảm 202 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng RON95-III không cao hơn 19.709 đồng/lít, giảm 216 đồng/lít so với kỳ trước.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.129 đồng/lít, tăng 330 đồng/lít so với kỳ trước. Dầu hỏa không cao hơn 18.628 đồng/lít, tăng 199 đồng/lít so với kỳ trước. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.379 đồng/kg, giảm 99 đồng/kg so với kỳ trước.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15h00 ngày 24/7/2025.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.