Hơn 20.000 người Vietcombank hòa nhịp “cùng Việt Nam tiến bước”

(TBTCO) - Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử tới vùng biển, miền núi hải đảo, sáng sớm 16/8/2025, hàng triệu người Việt cùng khoác áo cờ đỏ sao vàng, cất cao Quốc ca và đồng loạt tiến bước. Góp mặt trong ngày hội đi bộ lớn nhất cả nước, hơn 20.000 người Vietcombank mang theo niềm tin, khát vọng và sức mạnh góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Không khí ấy chính là chương trình quốc gia “Cùng việt Nam tiến bước – 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” – sự kiện cộng đồng với quy mô chưa từng có, diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Ngày hội của hàng tỷ bước chân

Tại điểm cầu chính ở hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, chương trình có sự hiện diện của đ/c Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo việt Nam; đ/c Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; đ/c Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đ/c Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Bộ ngành từ Trung ương tới địa phương.

Đại diện Vietcombank tham dự ở điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Hồng Quang- Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đoàn Hồng Nhung – Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc khối Bán lẻ.

Đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Từ 06h00 – 07h30 sáng ngày 16/8, sắc đỏ phủ kín khắpcác nẻo đường. Mọi tầng lớp nhân dân từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa cùng hướng về lễ thượng cờ thiêng liêng, đồng thanh hát Quốc ca, và cùng tiến bước vì một mục tiêu lớn lao: Vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 2 từ trái sang), đại diện vietcombank nhận hoa và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức

Sự kiện diễn ra đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn quốc, từ đồng bằng trù phú đến hải đảo xa xôi.

Phát biểu tại chương trình, đ/c Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Đây không chỉ là một sự kiện thể thao thông thường mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp, cùng chung bước vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường”.

“Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ khẳng định rõ nét một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng bộ Công an nhấn mạnh.

Toàn cảnh sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” sáng ngày 16/8 tại Hà Nội

Riêng trong ngày 16/8, hơn 1,1 triệu người tham giatrực tiếp tại các điểm cầu. Hơn 5 tỷ bước chân đã đượctích lũy thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Không chỉ là hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chương trình còn là lời hiệu triệu triệu trái tim Việt cùng chung khát vọng dựng xây một quốc gia hùng cường, bền vững.

Ban lãnh đạo Vietcombank tham gia hoạt động đi bộ toàn quốc sáng ngày 16/8 tại Hà Nội

Đặc biệt, mỗi bước chân được ghi nhận trên nền tảng số của chiến dịch đều trở thành một “bước xanh” – hành động thiết thực góp phần giảm phát thải carbon, truyền cảm hứng về ý thức bảo vệ môi trường và đồng hành cùng mục tiêu Net Zero quốc gia.

Vietcombank lan tỏa triệu bước

Là đơn vị đồng hành độc quyền ngành ngân hàng của chương trình, thông qua lời hiệu triệu của Công đoàn các cấp trên toàn hệ thống, Vietcombank đã huy động sức mạnh tập thể với hơn 20.000 cán bộ, nhân viên tham gia khắp cả nước, hòa vào dòng người tiến bước trong buổi sáng 16/8.

Không chỉ hiện diện, Vietcombank biến mỗi bước chân thành hành động sẻ chia. Ngân hàng đã cam kết đóng góp 3 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đồng thời kêu gọi khách hàng lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước xanh” bằng cách chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản“Cùng em tiến bước”.

Chỉ sau 10 ngày phát động, tính đến hết ngày 15/8, khách hàng Vietcombank đã ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó năm học 2025-2026. Số tiền này sẽ tiếp tục tăng nhanh và được công bố công khai trên Fanpage, website vào cuối chương trình.

Hình ảnh trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị tại gian hàng của Vietcombank

Là ngân hàng thương mại chủ lực, chủ đạo của nền kinh tế, với hơn 60 năm đồng hành cùng lịch sử phát triển của đất nước, Vietcombank tự hào là điểm tựa niềm tin, nơi từng điểm chạm nhỏ được kết thành sức mạnh to lớn, sức mạnh được gìn giữ và tích lũy qua năm tháng để tiếp thêm nội lực cho những bước chân mạnh mẽ, dù ở bất kỳ vùng miền nào, của Tổ quốc Việt Nam.

Thông qua “1 tỷ bước xanh”, Vietcombank không chỉ đồng hành cùng 34 tỉnh, thành phố kết nối hàng tỷ bước chân, mà còn trực tiếp tiếp sức cho hàng nghìn em nhỏ trên hành trình đến trường; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn để “không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Trong ngày hội lớn của đất nước, Vietcombank trao gửi tình yêu và niềm tin đến những bước chânViệt, để mỗi nhịp bước hôm nay trở thành một phầnsức mạnh đưa quốc gia tiến vào kỷ nguyên mới.