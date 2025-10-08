Petrovietnam và Vietcombank ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn

(TBTCO) - Ngày 07/10/2025 - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký kết 2 Hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD cho Dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

Đây là các hợp đồng tín dụng lớn nhất trong ngành năng lượng, dành cho dự án khí có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank và sự chủ động của Petrovietnam trong thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank và ông Dương Mạnh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam đại diện hai đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng cho vay dự án thượng nguồn và trung nguồn thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo của 2 bên.

Trong bối cảnh thu xếp vốn vay nước ngoài cho các dự án dầu khí liên quan đến năng lượng hóa thạch ngày càng gặp nhiều khó khăn do hầu hết các định chế tài chính quốc tế và ngân hàng nước ngoài đã dừng/hạn chế tài trợ tín dụng cho các dự án dầu khí, sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp hàng đầu về tài chính – công nghiệp, năng lượng của đất nước là vô cùng quan trọng để thu xếp vốn vay thành công cho các dự án dầu khí của Petrovietnam. Quá trình thu xếp vốn cho các dự án này đã nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời, sát sao từ Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo của Petrovietnam và Vietcombank, khẳng định ý nghĩa chiến lược của hợp đồng này.

Theo nội dung ký kết, Vietcombank là ngân hàng cấp tín dụng trung - dài hạn cho Petrovietnam triển khai hai dự án thượng nguồn và trung nguồn thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn. Trước đó, tháng 3/2024, hai bên đã ký hợp đồng khung thu xếp tín dụng cho toàn Chuỗi dự án, tạo nền tảng vững chắc cho hợp đồng lần này. Hai dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn có quy mô lớn, giữ vai trò cung cấp khí ổn định cho các nhà máy điện tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, bảo đảm an ninh năng lượng và hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí, năng lượng sạch theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh cũng như cam kết giảm phát thải của Chính phủ tại COP26.

Đại diện PVN nhấn mạnh: “Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn là dự án chiến lược của ngành dầu khí và an ninh năng lượng quốc gia. Với sự đồng hành của Vietcombank, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.”

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện

Đại diện Vietcombank cho biết: “Với bề dày kinh nghiệm, năng lực tài chính vững mạnh và đội ngũ chuyên nghiệp, Vietcombank cam kết cung cấp giải pháp tài chính tối ưu, đồng hành cùng Petrovietnam triển khai thành công Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn. Đây không chỉ là đóng góp cho an ninh năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định trách nhiệm tiếp sức của Vietcombank cho khát vọng phát triển bền vững của đất nước”.

Ban lãnh đạo hai bên và Lãnh đạo Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Trong suốt 27 năm hợp tác, Vietcombank và Petrovietnam đã triển khai nhiều dự án lớn, trải dài ở nhiều lĩnh vực và đơn vị thành viên. Từ năm 2022, khi hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, quan hệ đã được nâng lên tầm cao mới. Hai Hợp đồng tín dụng với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD lần này là minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ hợp tác chiến lược, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của Vietcombank và Petrovietnam trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng do Đảng và Nhà nước giao phó. Thành công của các hợp đồng tín dụng này không chỉ có ý nghĩa về tài chính, mà còn khẳng định quyết tâm của hai tập đoàn kinh tế chủ lực trong đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh năng lượng và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững của đất nước.