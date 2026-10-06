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Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

22:21 | 06/10/2026
(TBTCO) - Vừa qua, tại Singapore, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề: “Việt Nam - Điểm sáng kinh doanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
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Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại diễn đàn

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh; đại diện Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF); đại diện Vietcombank cùng các công ty thành viên trong hệ sinh thái gồm: Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) và đông đảo cộng đồng hơn 100 doanh nghiệp Singapore.

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam
Đại diện Vietcombank phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, đại diện Vietcombank đã chia sẻ các đánh giá về bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2026 và các động lực tăng trưởng then chốt trong giai đoạn tới. Các phân tích chỉ ra rằng, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì khả năng chống chịu vững vàng trước các biến động toàn cầu. Sức hút của Việt Nam đối với dòng vốn ngoại không chỉ đến từ tốc độ tăng trưởng ổn định, mà còn nhờ quy mô thị trường ngày càng mở rộng, hoạt động thương mại và giải ngân FDI tích cực, đầu tư công được đẩy mạnh, tốc độ đô thị hóa nhanh, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được hoàn thiện và cải thiện mạnh mẽ...

Phiên thảo luận chuyên sâu có sự tham gia của đại diện VCBS cùng các doanh nghiệp Singapore đang hoặc dự kiến sẽ đầu tư tại Việt Nam. Các diễn giả tập trung làm rõ vị thế, sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam trong khối ASEAN trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, công nghệ cao và thị trường tín dụng tư nhân. Đồng thời, phiên thảo luận cũng nhấn mạnh những cơ hội tiềm năng dành cho nhà đầu tư đến từ Singapore, khẳng định năng lực đồng hành của Vietcombank và hệ sinh thái trong việc hỗ trợ tiếp cận thị trường và quản trị rủi ro để phát triển bền vững.

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam
Đại diện Vietcombank cùng các công ty thành viên trong hệ sinh thái tham dự diễn đàn

Với vai trò là cánh tay nối dài của Vietcombank tại Singapore, Văn phòng đại diện Vietcombank tại Singapore cùng với hệ thống Vietcombank và hệ sinh thái Vietcombank để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính tại Singapore; qua đó góp phần khơi thông dòng vốn, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam và Singapore./.

Hà An
Từ khóa:
vietcombank mở rộng đầu tư tại Việt Nam Kết nối các nhà đầu tư Singapore

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