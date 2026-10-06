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Giá vàng hôm nay ngày 6/10: Vàng thế giới nhích tăng, trong nước ít biến động

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:41 | 06/10/2026
(TBTCO) - Vàng thế giới tăng nhẹ lên 4.143 USD/ounce, còn trong nước, vàng miếng đi ngang và vàng nhẫn giảm tại một số thương hiệu.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.143 USD/ounce, tăng 3,5 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng xuất hiện trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau loạt số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, giới đầu tư đã giảm đáng kể khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngay trong tháng 10.

Giá vàng hôm nay ngày 6/10: Vàng thế giới nhích tăng, trong nước ít biến động
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 22%, thấp hơn đáng kể so với khoảng 70% vào tuần trước. Tuy nhiên, khả năng lãi suất tiếp tục được nâng vào tháng 12 vẫn được đánh giá cao, với xác suất khoảng 84%.

Ông Fawad Razaqzada - chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng phần lớn dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong những ngày gần đây đều gây thất vọng, qua đó khiến nhà đầu tư thu hẹp đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất. Việc kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt đã tạo thêm dư địa cho giá vàng, bởi môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý - tài sản không sinh lãi.

Dù vậy, đà đi lên của vàng vẫn bị hạn chế bởi diễn biến của đồng USD và thị trường trái phiếu Mỹ. Chỉ số USD tăng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục duy trì ở vùng cao, sát mức đỉnh trong gần hai thập kỷ.

Theo ông Fawad Razaqzada, sức mạnh của đồng USD có thể tiếp tục gây áp lực lên thị trường, khiến giá vàng đối mặt khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi lực mua quay trở lại.

Trong tuần này, sự chú ý của giới đầu tư hướng tới biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Tài liệu dự kiến được công bố vào cuối tuần và có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi suất vào tháng trước, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong ba năm.

Về triển vọng dài hạn, Metals Focus dự báo giá vàng có thể thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong năm 2027, trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng tìm kiếm các tài sản thay thế cho những tài sản truyền thống được định giá bằng USD. Công ty tư vấn kim loại quý này dự báo giá vàng trung bình trong năm tới có thể đạt 5.330 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 5/10, giá vàng trong nước ghi nhận sự thay đổi nhẹ ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 140,3 - 143,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. SJC phiên lần lượng ở ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng. Ngược lại, PNJ giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 06/10/2026 08:00

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Cập nhật: 06/10/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30