Thị trường

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

06:16 | 06/10/2026
Giá cao su tại sàn SGX hôm nay (6/10) tăng, với mức tăng cao nhất 1,29%. Tại Nhật Bản, sàn TOCOM ghi nhận hợp đồng tháng 11 đi ngang, trong khi kỳ hạn tháng 10/2026 giảm 0,63%. Sàn SHFE nghỉ lễ, chưa có cập nhật giao dịch mới.
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Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 438,20 Yên/kg, giảm 0,63%. Hợp đồng giao tháng đi ngang 11 ở mức 444 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,2 Baht (0,21%) lên mức 95,36 Baht/kg.

Sàn SHFE (Thượng Hải), đóng cửa từ ngày 1 - 7/10 do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 8/10.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 258,70 Cent/kg, tăng 1,29%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 259,20 Cent/kg, tăng 0,82%.

Theo Bernama, hoạt động sản xuất tại châu Âu và châu Á mở rộng trong tháng 9, một phần được thúc đẩy bởi làn sóng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu vẫn mạnh, bất chấp cú sốc giá năng lượng từ xung đột Mỹ - Iran khiến lạm phát neo cao.

Thị trường còn được hỗ trợ bởi tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài do mưa lớn tại các nước sản xuất cao su chủ chốt, cùng những diễn biến tích cực trong xuất khẩu xe điện của Trung Quốc. Doanh số toàn cầu của hãng xe điện BYD tăng tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 9, với mức tăng 17% nhờ xuất khẩu mạnh. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi giá dầu thô giảm, lo ngại về việc gia tăng hiện diện quân sự tại Tây Á và tín hiệu trái chiều từ các thị trường cao su kỳ hạn trong khu vực.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước,giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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