Bảo hiểm Quân đội được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bảo hiểm

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của MIC trong việc tích hợp các nguyên tắc phát triển bền vững vào chiến lược, quản trị và hoạt động kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn gắn với trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.

Trong bối cảnh ESG đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp tài chính - bảo hiểm, kết quả này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển mà MIC kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

MIC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bảo hiểm

ESG - Thước đo mới cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bảo hiểm

Chương trình Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 được xây dựng trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện về Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance), tập trung vào mức độ tích hợp ESG trong chiến lược phát triển, quản trị doanh nghiệp, vận hành, minh bạch thông tin cũng như những đóng góp tích cực đối với cộng đồng và nền kinh tế.

Đối với ngành bảo hiểm, ESG được thể hiện thông qua năng lực quản trị rủi ro, tính minh bạch trong hoạt động, chất lượng dịch vụ, trách nhiệm với khách hàng và việc phát triển các giải pháp bảo hiểm đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế. Đây cũng là những định hướng được MIC kiên trì triển khai trong suốt quá trình phát triển.

Việc được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững mà MIC đang từng bước hiện thực hóa thông qua ba trụ cột cốt lõi: tiên phong chuyển đổi số hướng tới vận hành xanh, nâng cao trách nhiệm xã hội và xây dựng nền tảng quản trị minh bạch theo các chuẩn mực quốc tế.

Thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới vận hành xanh

Đón đầu làn sóng chuyển đổi số, MIC chủ động phát triển hệ thống core bảo hiểm, số hóa toàn trình từ khâu cấp đơn đến xử lý yêu cầu bồi thường, hạn chế tối đa thủ tục giấy tờ, giảm sử dụng tài nguyên giấy, tiết kiệm năng lượng di chuyển, góp phần giảm phát thải khí nhà kính bảo vệ môi trường.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, doanh thu từ kênh chuyển đổi số của MIC đạt 886 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, chiếm 16,4% tổng doanh thu bảo hiểm gốc. Trong năm 2025, MIC cũng chi trả khoảng 930 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, góp phần hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp nhanh chóng ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh sau tổn thất.

Đặc biệt, định hướng chiến lược “Bảo hiểm xanh” của MIC đã cụ thể hóa bằng dải sản phẩm tiên phong trên thị trường: Bảo hiểm cây lúa theo chỉ số lượng mưa hỗ trợ người nông dân ứng phó rủi ro thiên tai; Bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm nâng cao ý thức tuân thủ môi trường của khối doanh nghiệp; và giải pháp bảo hiểm chuyên biệt cho các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), đồng hành cùng xu hướng dịch chuyển năng lượng quốc gia.

Đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa giá trị phát triển bền vững

Song song với mục tiêu môi trường, MIC nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội bằng việc xây dựng các giải pháp an sinh bền vững. Mới đây nhất, hệ sinh thái sản phẩm “MIC 360” được ra mắt nhằm hướng tới việc mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện cho các khách hàng thu nhập thấp và những người lao động tự do nhằm góp phần nâng cao an sinh xã hội trước những tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu.

MIC cũng là doanh nghiệp luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện với những hoạt động phụng sự cộng đồng ý nghĩa như: tài trợ học bổng cho học sinh vùng cao, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, đồng hành cùng chương trình HiGreen Trường Sa chung tay cùng MB góp 1 triệu cây xanh cho Trường Sa. Đối với người lao động, MIC cam kết xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, lộ trình thăng tiến rõ ràng và chế độ phúc lợi toàn diện cho mọi thành viên. Trong năm 2025, MIC dành khoảng 35 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng, tập trung hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi rủi ro, thiên tai và triển khai các chương trình vì cộng đồng theo hướng thiết thực, bền vững.

Xây dựng nền tảng quản trị minh bạch

Về mặt quản trị, MIC chú trọng xây dựng hệ thống vận hành minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và tôn trọng đạo đức kinh doanh tối cao. Doanh nghiệp tổ chức hoạt động dựa trên các nguyên tắc cốt lõi: minh bạch thông tin, kiểm soát rủi ro chặt chẽ và trách nhiệm với cổ đông.

Năng lực quản trị nội tại vững mạnh của MIC đã được khẳng định thông qua việc tổ chức xếp hạng tài chính quốc tế danh tiếng AM Best duy trì xếp hạng năng lực tài chính ở mức cao (B++). Đây chính là nền tảng cốt lõi giúp MIC tạo dựng niềm tin bền vững đối với khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việc được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG xanh 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Bảo hiểm Quân đội trong xu thế kinh tế xanh, chung tay kiến tạo một tương lai bền vững và thịnh vượng cho đất nước. Trong thời gian tới, MIC sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm minh bạch, hiện đại và đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế./.